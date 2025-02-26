В березні штрафувати за порушення військового обліку стануть частіше: юрист поділився деталями

Правознавець Сергій Ланків зазначив, що в разі несплати штрафу його сума може подвоїтись, а його оплата не звільняє особу від військового обов'язку.

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В Україні триває обов'язкова мобілізація, за порушення правил якої на військовозобов'язаного накладають штраф. Громадян можуть покарати на суму від 17 000 до 25 000 гривень, а посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів юрист адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін.

Він додав, що в разі несплати відразу всієї суми, після відправлення документів до виконавчої служби вона може подвоїтись. Юрист зазначив, що своєчасна сплата не звільняє особу від виконання військового обов'язку.

Сергій Ланкін додав, що причинами штрафу від територіального центру комплектування та соціальної підтримки є:

неявка за повісткою;

псування або втрата військових документів;

не взяття на військовий облік (зокрема жінок-медиків та юнаків віком 17 років);

відмова проходити ВЛК;

неповідомлення ТЦК про працевлаштування;

переїзд або зміна сімейного статусу.

Правознавець зазначив, що нині ситуація зі штрафами змінилась — порушників штрафують частіше. Він уточнив, що раніше ТЦК не виносили постанов за порушення військового обліку. Нині військкомати активно притягують людей до адміністративної відповідальності.

Громадян, які порушили правила військового обліку, ТЦК вносять до реєстру "Оберіг" як осіб, які перебувають у розшуку. Це може принести проблеми громадянину. Річ у тім, що деякі підприємства перебувають у стані переоформлення статусу критично важливих, й триває процедура перебронювання працівників. Порушення людиною правил військового обліку, зокрема наявність статусу "в розшуку", завадить її бронюванню.

Як дізнатись про штраф ТЦК на своє ім'я

У випадку накладення штрафу порушнику надсилають поштою лист про нарахування штрафу. Самостійно можна перевірити через:

додаток Дія (розділ "Послуги" — "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку");

Opendatabot (послуга платна — 99 гривень);

Єдиний реєстр боржників.

Також з метою перевірки наявності штрафу можна особисто відвідати ТЦК. Там працівники розкажуть про наявність штрафу та назвуть причини його накладення.

Нагадаємо, що у березні 2025 року українські чоловіки, які не мають підстав для відстрочки, можуть бути призвані до Збройних сил України. Деяких мобілізують в обов'язковому порядку, а деякі можуть добровільно доєднатись до лав ЗСУ.

Додамо, що підприємства в Україні мають підтвердити статус критично важливого до 28 лютого, щоб забронювати своїх працівників. В інакшому випадку співробітники можуть залишитись без відстрочок.