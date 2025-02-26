В РФ утверждают, что ЗРК С-500 способен перехватывать западные ракеты: что говорят эксперты

С-500 "Триумфатор-М" предназначена для противодействия широкому спектру воздушных угроз: стелс-самолеты, МБР, гиперзвуковые ракеты и даже низкоорбитальные спутники. Несколько западных стран сейчас разрабатывают гиперзвуковые ракетные системы с возможностями, сопоставимыми с "Орешником".

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Российские военные эксперты считают, что система ЗРК С-500 "Прометей" разработки концерна "Алмаз-Антей" может перехватывать гиперзвуковые ракеты, в том числе разработанные западными странами. Об этом пишет Army Recognition.

Утверждается, что характеристики этой системы сопоставимы с баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Система, также известная как 55Р6М "Триумфатор-М", поступила на вооружение российских войск ПВО в мае 2021 года, а в начале января 2025 года Россия объявила о планах по развертыванию до двенадцати систем С-500 для защиты Крымского моста, при этом производство должно было быть увеличено для удовлетворения оперативных потребностей.

Несколько западных стран в настоящее время разрабатывают гиперзвуковые ракетные системы с возможностями, сопоставимыми с "Орешником". У США есть несколько проектов, включая Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), или Dark Eagle, планирующее оружие класса "земля-земля" с дальностью полета примерно до 2776 км.

Также ведутся работы над Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) — крылатой ракетой воздушного базирования, способной развивать скорость выше 5 Махов; есть также AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), создающаяся для достижения скорости свыше 7 Махов.

В свою очередь, Франция разрабатывает ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4ème Génération), гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования с ядерным вооружением, которая, как ожидается, заменит ракету ASMPA к 2035 году. Lockheed Martin ведут работы над гиперзвуковой Mako, она предназначена для использования с современными истребителями-невидимками, такими как F-35 и F-22.

Ракеты ASN4G

С-500 "Триумфатор-М" предназначена для противодействия широкому спектру воздушных угроз: стелс-самолеты, межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты и даже низкоорбитальные спутники.

Максимальная дальность действия ЗРК — 600 км, высота полета — 200 км, что превосходит возможности систем С-300 и С-400. С-500 использует ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1, которые поддерживают высокоскоростной кинетический перехват, включая гиперзвуковые цели. Возможность поражать спутники на низкой околоземной орбите может потенциально нарушить возможности наблюдения и связи НАТО вблизи Крыма, отмечают авторы публикации.

Несмотря на возможности "Орешника", перехват такой гиперзвуковой ракеты с помощью С-500 считается осуществимым в первую очередь на начальном этапе полета, до достижения гиперзвуковой скорости, утверждают представители РФ. С-500 "Прометей" может обладать такой возможностью, в то время как западные системы, включая американскую систему обороны на большой высоте THAAD, могут столкнуться с трудностями при перехвате подобный высокоскоростных целей.

Система THAAD

THAAD

Система THAAD продемонстрировала возможности против баллистических ракет малой и средней дальности на конечном этапе полета, как внутри, так и за пределами атмосферы, но ее эффективность против гиперзвуковых ракет остается ограниченной. Гиперзвуковые ракеты, которые движутся со скоростью, превышающей 5 Махов, и могут непредсказуемо маневрировать, представляют собой проблемы, для решения которых THAAD изначально не предназначалась.

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Однако, вопреки таким утверждениям, похоже, что С-500 — не единственная система ПВО, которая либо продемонстрировала, либо для которой разрабатываются возможности перехвата гиперзвуковых ракет. Система усовершенствованного сегмента ракеты Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) США, как сообщается, перехватила маневрирующие гиперзвуковые ракеты, включая российскую "Кинжал" в Украине.

Aegis ВМС США, использующая перехватчик SM-3 Block IIA, перехватила цель межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ноябре 2020 года, что указывает на потенциальную применимость против высокоскоростных угроз.

Arrow 3, GPI, SBT

Комплекс НАТО AABMDS

Израильская система Arrow 3, действующая с 2017 года, перехватывает баллистические ракеты за пределами атмосферы и поражает гиперзвуковые цели, включая иранские ракеты Kheibar Shekan.

Ракета Arrow 3

Кроме того, ВМС США продвигаются с планами по интеграции перехватчиков PAC-3 MSE на свои корабли для усиления защиты от гиперзвуковых угроз. Параллельно США в сотрудничестве с Японией разрабатывают Glide Phase Interceptor (GPI) для поражения гиперзвуковых ракет на этапе планирования. GPI предназначен для развертывания на эсминцах Aegis Ballistic Missile Defense и системах Aegis Ashore.

Aegis Sea-Based Terminal (SBT) предлагает ограниченные возможности против определенных гиперзвуковых ракет на определенных этапах траектории полет. Германия разрабатывает IRIS-T SLX, обновлению ракетную систему IRIS-T с операционным радиусом 80 км и высотой 30 км.

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