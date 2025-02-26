У РФ стверджують, що ЗРК С-500 здатний перехоплювати західні ракети: що кажуть експерти

С-500 "Тріумфатор-М" призначена для протидії широкому спектру повітряних загроз: стелс-літаки, МБР, гіперзвукові ракети та навіть низькоорбітальні супутники. Кілька західних країн зараз розробляють гіперзвукові ракетні системи з можливостями, порівнянними з "Орешником".

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Російські військові експерти вважають, що система ЗРК С-500 "Прометей" розробки концерну "Алмаз-Антей" може перехоплювати гіперзвукові ракети, зокрема розроблені західними країнами. Про це пише Army Recognition.

Стверджується, що характеристики цієї системи можна порівняти з балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Система, також відома як 55Р6М "Тріумфатор-М", надійшла на озброєння російських військ ППО в травні 2021 року, а на початку січня 2025 року Росія оголосила про плани з розгортання до дванадцяти систем С-500 для захисту Кримського мосту, водночас виробництво мало бути збільшено для задоволення оперативних потреб.

Кілька західних країн наразі розробляють гіперзвукові ракетні системи з можливостями, які можна порівняти з "Орешником". У США є кілька проєктів, зокрема Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), або Dark Eagle, коригована зброя класу "земля-земля" з дальністю польоту приблизно до 2776 км.

Також ведуться роботи над Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) — крилатою ракетою повітряного базування, здатною розвивати швидкість вище за 5 Махів; є також AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), що створюється для досягнення швидкості понад 7 Махів.

Зі свого боку, Франція розробляє ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4ème Génération), гіперзвукову крилату ракету повітряного базування з ядерним озброєнням, яка, як очікується, замінить ракету ASMPA до 2035 року. Lockheed Martin ведуть роботи над гіперзвуковою Mako, вона призначена для використання з сучасними винищувачами-невидимками, такими як F-35 і F-22.

Ракети ASN4G

С-500 "Тріумфатор-М" призначена для протидії широкому спектру повітряних загроз: стелс-літаки, міжконтинентальні балістичні ракети, гіперзвукові ракети та навіть низькоорбітальні супутники.

Максимальна дальність дії ЗРК — 600 км, висота польоту — 200 км, що перевершує можливості систем С-300 і С-400. С-500 використовує ракети 77Н6-Н і 77Н6-Н1, які підтримують високошвидкісне кінетичне перехоплення, включно з гіперзвуковими цілями. Можливість уражати супутники на низькій навколоземній орбіті може потенційно порушити можливості спостереження і зв'язку НАТО поблизу Криму, зазначають автори публікації.

Попри можливості "Орешника", перехоплення такої гіперзвукової ракети за допомогою С-500 вважається здійсненним насамперед на початковому етапі польоту, до досягнення гіперзвукової швидкості, стверджують представники РФ. С-500 "Прометей" може володіти такою можливістю, тоді як західні системи, включно з американською системою оборони на великій висоті THAAD, можуть натрапляти на труднощі під час перехоплення подібних високошвидкісних цілей.

Система THAAD

THAAD

Система THAAD продемонструвала можливості проти балістичних ракет малої та середньої дальності на кінцевому етапі польоту, як усередині, так і за межами атмосфери, але її ефективність проти гіперзвукових ракет залишається обмеженою. Гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю, що перевищує 5 Махів, і можуть непередбачувано маневрувати, являють собою проблеми, для вирішення яких THAAD спочатку не призначалася.

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Однак, всупереч таким твердженням, схоже, що С-500 — не єдина система ППО, яка або продемонструвала, або для якої розробляються можливості перехоплення гіперзвукових ракет. Система вдосконаленого сегмента ракети Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) США, як повідомляється, перехопила гіперзвукові ракети, які маневрують, включно з російською "Кинджал" в Україні.

Aegis ВМС США, що використовує перехоплювач SM-3 Block IIA, перехопила ціль міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) у листопаді 2020 року, що вказує на потенційну застосовність проти високошвидкісних загроз.

Стрілка 3, GPI, SBT

Комплекс НАТО AABMDS

Ізраїльська система Arrow 3, що діє з 2017 року, перехоплює балістичні ракети за межами атмосфери та уражає гіперзвукові цілі, включно з іранськими ракетами Kheibar Shekan.

Ракета Arrow 3

Крім того, ВМС США просуваються з планами щодо інтеграції перехоплювачів PAC-3 MSE на свої кораблі для посилення захисту від гіперзвукових загроз. Паралельно США у співпраці з Японією розробляють Glide Phase Interceptor (GPI) для ураження гіперзвукових ракет на етапі планування. GPI призначений для розгортання на есмінцях Aegis Ballistic Missile Defense і системах Aegis Ashore.

Aegis Sea-Based Terminal (SBT) пропонує обмежені можливості проти певних гіперзвукових ракет на певних етапах траєкторії політ. Німеччина розробляє IRIS-T SLX, оновлення ракетної системи IRIS-T з операційним радіусом 80 км і висотою 30 км.

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