Россия не решится наступать: Тимочко рассказал, что должна делать Украина во время перемирия

Военным делом во время перемирия должны овладеть все украинцы. В таком случае Россия в дальнейшем не решится наступать на нас, считает Иван Тимочко.

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После того, как будет объявлено перемирие, Украина должна воспользоваться паузой, чтобы подготовиться к следующей фазе войны, которая непременно будет. Об этом "Украинскому радио" заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, Украина должна в максимально сжатые сроки провести всеобщее обучение населения хотя бы базовой профессиональной подготовки.

Также страна должна расширить ракетные планы и программы беспилотных летательных систем, отметил он.

Поскольку ВСУ все равно будут уступать россиянам количественно, акцент должен быть на технологиях.

"Наверное, нужна будет еще дополнительная имплементация на уровне парламента, например, ряда договоров по безопасности с нашими союзниками. И много других нюансов, которые мы можем сформулировать к тому времени", — отметил Тимочко.

Если в Украине будет общеобученное население и достаточное количество резерва, который постоянно будет проходить обучение, подготовку, отбор и каждый будет готов защищать свое государство, тогда Россия никогда не решится наступать.

"Можно воевать с армией, с народом воевать невозможно", — подчеркнул председатель совета резервистов.

Напомним, по мнению военнослужащего ВСУ, аэроразведчика Александра Карпюка с позывным Serg Marco, "замораживание" войны не принесет стабильности, а, скорее, создаст новый уровень конфликта — "супер АТО".

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко считает, что в 2025-м году завершения войны точно не будет, зато возможно замораживание конфликта или временное прекращение боевых столкновений.