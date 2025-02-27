Росія не наважиться наступати: Тимочко розповів, що повинна робити Україна під час перемир'я

Військову справу під час перемир'я повинні опанувати всі українці. У такому випадку Росія надалі не наважиться наступати на нас, вважає Іван Тимочко.

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Після того, як буде оголошене перемир’я, Україна повинна скористатися паузою, щоб підготуватися до наступної фази війни, яка неодмінно буде. Про це "Українському радіо" заявив голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, Україна повинна в максимально стислі терміни провести загальне навчання населення хоча б базової фахової підготовки.

Також країна має розширити ракетні плани та програми безпілотних літальних систем, зауважив він.

Оскільки ЗСУ все одно поступатимуться росіянам кількісно, акцент повинен бути на технологіях.

"Напевно, потрібна буде ще додаткова імплементація на рівні парламенту, наприклад, низки безпекових договорів з нашими союзниками. І багато інших нюансів, які ми можемо сформулювати до того часу", — зауважив Тимочко.

Якщо в Україні буде загальнонавчене населення та достатня кількість резерву, який постійно проходитиме навчання, підготовку, добір й кожен буде готовий захищати свою державу, тоді Росія ніколи не наважиться наступати.

"Можна воювати з армією, з народом воювати неможливо", — наголосив голова ради резервістів.

Нагадаємо, на думку військовослужбовця ЗСУ, аеророзвідника Олександра Карпюка з позивним Serg Marco, "заморожування" війни не принесе стабільності, а, скоріше, створить новий рівень конфлікту — "супер АТО".

Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко вважає, що у 2025-му році завершення війни точно не буде, натомість можливе заморожування конфлікту або тимчасове припинення бойових зіткнень.