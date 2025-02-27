Миллиарды долларов и гарантии безопасности: НАТО собирает для Украины пакет поддержки

Генсек НАТО Марк Рютте "замечательно" поговорил с Дональдом Трампом. По итогам беседы Альянс увеличит инвестиции в оборону и окажет помощь Украине.

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НАТО выделит Украине миллиарды долларов помощи и внесет вклад в гарантии безопасности. Об этом написал в соцсети Х генеральный секретарь Альянса Марк Рютте по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Рютте заявил, что "замечательно" поговорил с Трампом, а США и НАТО становятся сильнее. Союзники по Альянсу быстро движутся к увеличению инвестиций в оборону.

"Объявлено значительное увеличение и прочее. Альянс готовит Украине миллиарды помощи и взносы в гарантии безопасности", — сообщил генсек.

Отметим, что Дональд Трамп 26 февраля, исключил возможность предоставления Украине гарантий безопасности США и ее членства в НАТО. Стремясь к скорейшему прекращению большой войны, он заявил, что европейские союзники будут нести ответственность за будущую безопасность Украины.

"Европа — их ближайший сосед, но мы сделаем так, чтобы все прошло хорошо", — заявил он.

Американский лидер убежден, что именно желание Украины вступить в НАТО стало причиной российского вторжения.

Напомним, Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные после аннексии Крыма. Однако он допускает отмену ограничений в будущем.

Фокус сообщал о желании Трампа отменить визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал так, чтобы встреча все же состоялась.