Мільярди доларів і гарантії безпеки: НАТО збирає для України пакет підтримки

Генсек НАТО Марк Рютте "чудово" поговорив із Дональдом Трампом. За підсумками бесіди Альянс збільшить інвестиції в оборону і надасть допомогу Україні.

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НАТО виділить Україні мільярди доларів допомоги і зробить внесок у гарантії безпеки. Про це написав у соцмережі Х генеральний секретар Альянсу Марк Рютте за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Рютте заявив, що "чудово" поговорив із Трампом, а США і НАТО стають сильнішими. Союзники по Альянсу швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону.

"Оголошено значне збільшення та інше. Альянс готує Україні мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки", — повідомив генсек.

Зазначимо, що Дональд Трамп 26 лютого, виключив можливість надання Україні гарантій безпеки США та її членства в НАТО. Прагнучи якнайшвидшого припинення великої війни, він заявив, що європейські союзники нестимуть відповідальність за майбутню безпеку України.

"Європа — їхній найближчий сусід, але ми зробимо так, щоб усе пройшло добре", — заявив він.

Американський лідер переконаний, що саме бажання України вступити до НАТО стало причиною російського вторгнення.

Нагадаємо, Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії, введені після анексії Криму. Однак він допускає скасування обмежень у майбутньому.

Фокус повідомляв про бажання Трампа скасувати візит президента України Володимира Зеленського до США. Президент Франції Еммануель Макрон зробив так, щоб зустріч все ж відбулася.