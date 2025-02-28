Вместо школы поехал в Житомир: 16-летний школьник готовил теракт на "Аллее Славы Героям"

Для того, чтобы было больше жертв, несовершеннолетний украинец начинил взрывчатку шурупами. Он изготовил устройство сам и приехал в город на такси.

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Правоохранители смогли предотвратить теракт, который должен был произойти в центре Житомира 28 февраля. Деталями поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

Задержанный агент по заказу России готовил теракт в одном из самых людных мест города — вблизи "Аллеи Славы Героям". Им оказался 16-летний школьник из Житомирской области, которого вражеская спецслужба заинтересовала обещаниями о заработке.

По данным СБУ, несовершеннолетний украинец должен был оставить на аллее самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятанное в рюкзаке. Отмечается, что россияне планировали взорвать взрывчатку вместе с парнем.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Служба безпеки України Фото, сделанное правоохранителями Фото: Служба безпеки України

"Таким образом российская спецслужба надеялась достичь две цели: совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента, как "лишнего свидетеля"", — пояснили в ведомстве.

Контрразведка заблаговременно разоблачила замысел и поймала школьника "на горячем", когда он подходил к месту теракта. Сообщается, что он получил инструкцию от куратора и изготовил СВУ сам. Для маскировки агент сложил взрывчатку в кастрюлю, а для усиления поражения — начинил ее железными шурупами.

Подготовив взрывчатку, парень вместо школы поехал на такси в Житомир. По дороге он постоянно поддерживал связь со спецслужбой РФ. К СВП был подключен мобильный телефон. Враг планировал активировать взрывчатку с помощью вызова на него, когда получит "отчет" от агента о прибытии.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанное правоохранителями Фото: Служба безпеки України

Школьнику сообщили о подозрении в подготовке к теракту, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Напомним, 28 февраля в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света. В "Укрэнерго" объяснили, что это — следствие массированных атак ВС РФ.

Представитель КГВА Евгений Иевлев сообщил, что в Киеве проведут масштабную проверку пропусков, которые позволяют передвигаться по городу во время комендантского часа.