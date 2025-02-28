Замість школи поїхав у Житомир: 16-річний школяр готував теракт на "Алеї Слави Героям"

Для того, щоб було більше жертв, неповнолітній українець начинив вибухівку шурупами. Він виготовив пристрій сам і приїхав у місто на таксі.

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Правоохоронці змогли запобігти теракту, який мав статися у центрі Житомира 28 лютого. Деталями поділилась пресслужба Служби безпеки України.

Затриманий агент на замовлення Росії готував теракт в одному із найбільш людних місць міста — поблизу "Алеї Слави Героям". Ним виявився 16-річний школяр з Житомирщини, якого ворожа спецслужба зацікавила обіцянками про заробіток.

За даними СБУ, неповнолітній українець мав залишити на алеї саморобний вибуховий пристрій (СВП), схований у рюкзаку. Зазначається, що росіяни планували підірвати вибухівку разом з хлопцем.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Служба безпеки України Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Служба безпеки України

"Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка"", — пояснили у відомстві.

Контррозвідка завчасно викрила задум і спіймала школяра "на гарячому", коли він підходив до місця теракту. Повідомляється, що він отримав інструкцію від куратора і виготовив СВП сам. Для маскування агент склав вибухівку у каструлю, а для підсилення ураження — начинив її залізними шурупами.

Підготувавши вибухівку, хлопець замість школи поїхав на таксі у Житомир. Дорогою він постійно підтримував зв’язок зі спецслужбою РФ. До СВП був під’єднаний мобільний телефон. Ворог планував активувати вибухівку за допомогою виклику на нього, коли отримає "звіт" від агента про прибуття.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Служба безпеки України

Школяру повідомили про підозру у підготовці до теракту, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото, зроблене правоохоронцями Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 28 лютого у Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла. В "Укренерго" пояснили, що це — наслідок масованих атак ЗС РФ.

Речник КМВА Євген Ієвлєв повідомив, що у Києві проведуть масштабну перевірку перепусток, які дозволяють пересуватись містом під час комендантської години.