"Девять кругов ада, как у Данте": ветеран пожаловался на отношение к раненым воинам

Ветеран Артем Гекалюк, который служил на передовой разведчиком и медиком, рассказал о врачебных ошибках и о том, как жена его перевозила ради спасения из Киева в Хмельницкий. Когда же воин взялся за оформление выплат, его ждала новая порция преград.

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Льготы и выплаты после ранения на фронте получить непросто, а помощь от государства все расходы не покрывают. На это в интервью изданию "Телеграф" 6 марта пожаловался ветеран войны Артем Гекалюк, который служил командиром разведывательного взвода и внештатным медиком в группе спецназначения "Мангуст".

Он получил ранение на Донецком направлении из-за сброшенной дроном мины, осколки пробили каску и череп. Сначала воин недооценивал полученную травму, убеждая собратьев, что за пару дней вернется в подразделение. Однако ранение оказалось значительно серьезнее, и Гекалюк впал в кому.

"Да, врачи делали грубые ошибки. Да, что-то можно было изменить. Но есть, как есть. Тяжелее всего осознать, что больше не сможешь бегать, как раньше. И что, возможно, больше никогда не сможешь нормально пользоваться вилкой и ножом одновременно", — поделился разведчик.

Фото Артема до и после ранения Фото: Телеграф

Он рассказал, что постоянно спрашивал медиков, сможет ли ходить и заработает ли рука, но ответов не помнит. Ветеран предположил, что его мозг стирал эту информацию как негатив. Он признался, что после ранения не замечал того, что делали для него родные, воспринимая заботу как должное. Однако поддержка близких и побратимов держала.

"Я видел, как смотрела на меня жена, сестра — они ждали, что я выстою. Я не имел права сдаться", — подчеркнул Гекалюк.

Его жена Татьяна, которая также имеет медицинское образование и работает анестезиологом нейрореанимации, поняла, что в Киеве "не поставят на ноги" или даже "сделают еще хуже". Поэтому она перевезла любимого в Хмельницкий, где ссорилась с медиками, добиваясь лучших условий.

"Раньше банальные вещи — одеться, зашнуровать обувь, быстро выбежать по делам — были автоматическими. Теперь это все занимает в разы больше времени. Мое самое большое достижение — то, что я могу самостоятельно одеться, застегнуть куртку, завязать шнурки", — рассказал ветеран.

Жена сделала ему адаптивную доску для кухни, и теперь разведчик может сам что-то нарезать и приготовить. Такие мелочи для него — свобода.

Однако Гекалюк пожаловался, что путь раненого военнослужащего — это "отдельный квест". По его словам, чем тяжелее травма, тем сложнее пройти "эти девять кругов ада, как у Данте".

"Я посетил Пенсионный фонд раз десять. У них во время тревоги лифт не работает, а отделение — на пятом этаже. У меня первая группа инвалидности. Мне нужно оформить какие-то документы, чтобы получить эти несчастные 300-400 гривен доплаты, потому что страна вроде как обещала социальные гарантии военным. Но вместо этого я должен ехать через весь город в маршрутке, где каждый пассажир недоволен, что надо разминуться с креслом колесным. Водители маршруток, когда видят меня — просто не останавливаются, газуют дальше. Если берут — делают это так, будто они мне делают огромную услугу", — пояснил разведчик.

По его словам, если ветеран имеет право на какую-то выплату, ему об этом не скажут. Узнать можно только от собрата, который уже имел подобный опыт. Кроме того, украинец отметил, что нужна постоянная помощь от государства, а не единовременная.

"Например, мне нужен ортез на ногу. Я обратился в городской совет, они выделили средства. Но кто контролирует, какого качества эти ортезы? Нет ли здесь коррупции? То же самое с уколами ботокса. Один курс — 50 тысяч гривен. Это реальные деньги, которые мне нужно собирать каждый раз, потому что на мою пенсию это не покрыть. Лекарства от эпилепсии? Здесь мне помогает сестра. Реабилитация? Если бесплатная — то дорога туда и обратно все равно стоит денег", — отметил он.

Татьяна подчеркнула, что из-за незнания процедур можно пропустить получение определенных справок или выписок, и это повлияет на выплаты и льготы. По ее словам, важно знать, на что вы имеете право, и бороться за то.

Фото ветерана с женой Татьяной Фото: Телеграф

"Пенсионный фонд — сначала дали минимальную пенсию. Мы проконсультировались с юристами и пошли снова. Пенсию начислили в три раза меньше, чем должна была быть. Почему? Потому что не было удостоверения инвалида войны. В Соцзащите нам просто об этом никто не сказал. Мы поехали в Соцзащиту делать это удостоверение. Из-за этого за предыдущие месяцы выплата пенсии была втрое меньше", — привела пример жена ветерана.

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