РФ смогла перебросить часть сил через реку Оскол на Харьковщине, — ОСУВ "Хортица"

Россияне воспользовались возможностью перебросить часть средств по льду, и теперь задачей украинцев является выбивать их оттуда, говорит Виктор Трегубов.

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Российские оккупанты смогли воспользоваться погодными условиями и перебросили часть своих войск через реку Оскол в Харьковской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Он отметил, что это произошло, когда было существенное снижение температуры, и реку покрыло льдом.

"Россияне воспользовались возможностью перебросить часть средств по льду, и теперь задачей украинцев является выбивать их оттуда. Плюс они пытаются докидывать вновь по самой реке с помощью малых плавсредств, но это, конечно, немного не то счастье, которое у них было раньше до этого. Именно поэтому у них там сейчас есть определенные силы, которые они пытаются использовать", — заявил он.

Виктор Трегубов отметил, что сейчас украинские защитники пытаются выбить эти группы россиян.

Напомним, что ранее бойцы ВСУ рассказали, что вынуждены были разбивать лед на реке Оскол дронами, чтобы россияне не могли перебраться на другой берег. Они хотят продвинуться в направлении Сенькового

Также 10 февраля в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВС РФ в районе Двуречной пытались высадить десант, однако плавсредства захватчиков были ликвидированы вместе личным составом.