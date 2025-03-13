РФ змогла перекинути частину сил через річку Оскіл на Харківщині, — ОСУВ "Хортиця"

Росіяни скористалися можливістю перекинути частину засобів по льоду, і тепер завданням українців є вибивати їх звідти, говорить Віктор Трегубов.

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Російські окупанти змогли скористатися погодними умовами і перекинули частину своїх військ через річку Оскіл в Харківській області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він зауважив, що це сталося, коли було суттєве зниження температури, і річку вкрило льодом.

"Росіяни скористалися можливістю перекинути частину засобів по льоду, і тепер завданням українців є вибивати їх звідти. Плюс вони намагаються докидати знов по самій річці за допомогою малих плавзасобів, але це, звісно, трішечки не те щастя, яке в них було раніше до цього. Саме тому в них там зараз є певні сили, які вони намагаються використати", – заявив він.

Віктор Трегубов зауважив, що зараз українські захисники намагаються вибити ці групи росіян.

Нагадаємо, що раніше бійці ЗСУ розповіли, що змушені були розбивати лід на річці Оскіл дронами, аби росіяни не могли перебратися на інший берег. Вони хочуть просунутися в напрямку Сенькового

Також 10 лютого в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗС РФ у районі Дворічної намагалися висадити десант, однак плавзасоби загарбників були ліквідовані разом особовим складом.