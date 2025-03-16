Отмечается, что дерзкая операция на территории РФ, начатая Украиной летом 2024 года, похоже, близится к концу.

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Украинские войска покинули почти всю территорию Курской области России, за исключением небольшого участка. Об этом пишет NYtimes со ссылкой на Паси Паройнена, военного аналитика из финской Black Bird Group, который утверждает, что операция ВСУ близится к завершению из-за контратак Москвы.

В разгар наступления украинские силы контролировали около 1300 квадратных км российской территории. К воскресенью ВСУ контролируют узкую полоску земли вдоль российско-украинской границы, охватывающую около 77 квадратных км по словам финского аналитика Паси Паройнена.

"Конец битвы близок", — заявил Паройнен.

Размер российской территории, все еще находящейся под контролем Украины, не может быть независимо подтвержден, и солдаты сообщают о жестоких боях в этом районе. Но отмечается, что украинские войска за последнюю неделю отступили из нескольких деревень в Курской области, а также из Суджи, главного города под их контролем.

Украинское военное командование заявило, что войска отступили на более защищенную территорию внутри России вдоль границы, используя холмистую местность для лучшего огневого контроля над приближающимися российскими силами. В воскресенье оно опубликовало карту поля боя, на которой показан участок земли в Курской области, который Украина все еще контролирует.

Однако пока неясно, как долго украинские войска смогут удерживать этот участок.

Продолжающиеся бои в Курске теперь направлены не столько на удержание российской территории, сколько на контроль наиболее выгодных оборонительных позиций, чтобы не допустить продвижения россиян в Сумскую область Украины и открытия нового фронта войны, заявили украинские солдаты.

"Мы продолжаем удерживать позиции на Курском фронте. Единственное отличие в том, что наши позиции значительно сместились ближе к границе", — сообщил по телефону командир штурмового взвода, который попросил не называть его имя.

Хотя отступление украинских войск из большей части Курской области было быстрым, военные эксперты утверждают, что это произошло после месяцев российских атак и бомбардировок, которые неуклонно подрывали позиции Украины в этом районе и перерезали ее пути снабжения, что в конечном итоге вынудило ее отступить.

"То, что произошло за последние несколько месяцев, было подготовительной операцией, которая создала условия для успешного наступления", — сказал Франц-Штефан Гади, австрийский военный аналитик, посетивший в прошлом месяце Сумскую область Украины на границе с Курском, чтобы поговорить с украинскими командирами.

Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы отмечает, что угрозы окружения украинских войск не было, и нет никаких доказательств, указывающих на обратное.

Напомним, Генштаб ВСУ в сводке оперативной сводке за 16 марта опубликовал карту боевых действий в Курской области РФ, которая свидетельствует о полном отходе украинских войск из населенного пункта Суджа.

Киев надеялся использовать свой контроль над российской территорией в Курске в качестве рычага в любых переговорах по прекращению войны. Украина согласилась поддержать поддерживаемое США 30-дневное прекращение огня, если Россия сделает то же самое. Кремль пока не согласился и, по-видимому, затягивает переговоры о прекращении огня, которое Вашингтон и Киев предложили на прошлой неделе, выдвинув условия.

Это произошло после того, как Государственный департамент сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу обсудили по телефону "следующие шаги", не предоставив дополнительных подробностей.