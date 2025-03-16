ЗСУ відступають і використовують ділянку на кордоні з РФ для захисту Сумської області, — ЗМІ

Зазначається, що зухвала операція на території РФ, розпочата Україною влітку 2024 року, схоже, добігає кінця.

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Українські війська залишили майже всю територію Курської області Росії, за винятком невеликої ділянки. Про це пише NYtimes з посиланням на Пасі Паройнена, військового аналітика з фінської Black Bird Group, який стверджує, що операція ЗСУ наближається до завершення через контратаки Москви.

У розпал наступу українські сили контролювали близько 1300 квадратних км російської території. До неділі ЗСУ контролюють вузьку смужку землі вздовж російсько-українського кордону, що охоплює близько 77 квадратних км за словами фінського аналітика Пасі Паройнена.

"Кінець битви близький", — заявив Паройнен.

Розмір російської території, яка все ще перебуває під контролем України, не може бути незалежно підтверджений, і солдати повідомляють про жорстокі бої в цьому районі. Але наголошується, що українські війська за останній тиждень відступили з кількох сіл у Курській області, а також із Суджі, головного міста під їхнім контролем.

Українське військове командування заявило, що війська відступили на більш захищену територію всередині Росії вздовж кордону, використовуючи горбисту місцевість для кращого вогневого контролю над російськими силами, які наближаються. У неділю воно опублікувало карту поля бою, на якій показано ділянку землі в Курській області, яку Україна все ще контролює.

Однак поки неясно, як довго українські війська зможуть утримувати цю ділянку.

Бої, що тривають у Курську, тепер спрямовані не стільки на утримання російської території, скільки на контроль найвигідніших оборонних позицій, щоб не допустити просування росіян у Сумську область України і відкриття нового фронту війни, заявили українські солдати.

"Ми продовжуємо утримувати позиції на Курському фронті. Єдина відмінність у тому, що наші позиції значно змістилися ближче до кордону", — повідомив телефоном командир штурмового взводу, який попросив не називати його ім'я.

Хоча відступ українських військ з більшої частини Курської області був швидким, військові експерти стверджують, що це сталося після місяців російських атак і бомбардувань, які неухильно підривали позиції України в цьому районі і перерізали її шляхи постачання, що в кінцевому підсумку змусило її відступити.

"Те, що сталося за останні кілька місяців, було підготовчою операцією, яка створила умови для успішного наступу", — сказав Франц-Штефан Гаді, австрійський військовий аналітик, який минулого місяця відвідав Сумську область України на кордоні з Курськом, щоб поговорити з українськими командирами.

Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва, неурядової дослідницької групи, зазначає, що загрози оточення українських військ не було, і немає жодних доказів, які б вказували на протилежне.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні оперативного зведення за 16 березня опублікував карту бойових дій у Курській області РФ, яка свідчить про повний відхід українських військ із населеного пункту Суджа.

Київ сподівався використовувати свій контроль над російською територією в Курську як важіль у будь-яких переговорах щодо припинення війни. Україна погодилася підтримати підтримуване США 30-денне припинення вогню, якщо Росія зробить те саме. Кремль поки не погодився і, мабуть, затягує переговори про припинення вогню, яке Вашингтон і Київ запропонували минулого тижня, висунувши умови.

Це сталося після того, як Державний департамент повідомив, що держсекретар Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у суботу обговорили телефоном "наступні кроки", не надавши додаткових подробиць.