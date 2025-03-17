"Железобетонные гарантии": в Кремле говорят, что в Украине могут появиться "невооруженные наблюдатели"

Россия также будет требовать нейтрального статуса Киева и чтобы государства НАТО отказались принимать Украину в альянс.

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Мирный договор между Украиной и Россией может предусматривать присутствие "невооруженных наблюдателей" на украинской территории. Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Если говорить о мирном решении конфликта в Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности", — сказал Грушко.

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По его словам, только через формирование таких гарантий можно будет достичь прочного мира в Украине и в целом укрепить региональную безопасность.

"Мирный договор может предусматривать наличие в Украине невооруженных наблюдателей, гражданской миссии, которая будет следить за выполнением отдельных аспектов соглашения, или гарантийных механизмов", — отметил Грушко.

Он также отметил, что частью гарантий должен стать нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса.

Напомним, 14 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп не рассматривает членство Украины в НАТО.

В отчете ISW за 15 марта аналитики отметили, что Кремль пытается сорвать переговоры о 30-дневном перемирии.