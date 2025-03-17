"Залізобетонні гарантії": в Кремлі кажуть, що в Україні можуть з'явитись "неозброєні спостерігачі"

Росія також вимагатиме нейтрального статусу Києва та щоб держави НАТО відмовились приймати Україну до альянсу.

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Мирний договір між Україною та Росією може передбачати присутність "неозброєних спостерігачів" на українській території. Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

"Якщо говорити про мирне вирішення конфлікту в Україні, то, звісно, у нього буде зовнішній контур. Ми вимагатимемо, щоб частиною цієї угоди стали залізобетонні гарантії безпеки", — сказав Грушко.

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За його словами, лише через формування таких гарантій можна буде досягти міцного миру в Україні та загалом зміцнити регіональну безпеку.

"Мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії, що стежитиме за виконанням окремих аспектів угоди, або гарантійних механізмів", — зазначив Грушко.

Він також наголосив, що частиною гарантій має стати нейтральний статус України та відмова країн НАТО приймати її в члени альянсу.

Нагадаємо, 14 березня генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Трамп не розглядає членство України в НАТО.

У звіті ISW за 15 березня аналітики зазначили, що Кремль намагається зірвати переговори про 30-денне перемир'я.