ВС РФ смастерили машину невиданной конфигурации для вывоза солдат: видео дронов ВСУ

Российские "изобретатели" неделю мастерили машину для подвоза солдат, рассказали в соцсетях. Чтобы взорвать "изобретение", бойцам ВСУ хватило двух-трех беспилотников.

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Вооруженные силы Российской Федерации создали особый вид военной техники, похожий на бронированный автобус, которым надеялись защитить живую силу от дронов Вооруженных сил Украины. Украинские военные показали кадры уничтожения изобретения россиян, по которому попали несколькими ударными беспилотниками. О деталях попадания рассказали в анонимном Telegram-канале "Разведка роем".

Видео с кадрами охоты на невиданную российскую технику появилось днем 17 марта. На видео видим транспортное средство, по пропорциям несколько похожее на автобус или длинный грузовик. Этот "автобус" со всех сторон обшит, вероятно, пластинами, которые должны были бы его защитить от атаки беспилотников. Запись длится 22 секунды. Сначала к российской технике подбирается первый БПЛА, затем — второй, который подлетает с другой стороны. Затем камера третьего БПЛА, который несет еще одну гранату, показывает местность, охваченную огнем и дымом: и в цель влетает еще один беспилотник. В заметке объясняется, что удар по невиданной машине ВС РФ совершил взвод БПАК 2 механизированного батальона (бригада не указана). Машина должна была подвезти на поле боя живую силу противника, но, похоже, не доехала, написали авторы канала.

"Московиты с помощью неизвестного [транспорта] пытались завезти личный состав в зону ответственности 2МБ ВБПАК, но не повезло, не фортануло. Куча гаражных [изобретателей] неделями делали [невиданную машину], чтобы она сгорела при первом заезде, а личный состав разбежался как цыплята, периодически умирая", — говорится в заметке "Разведки роем".

На каком именно участке фронта заметили доселе невиданное транспортное средство ВС РФ, не указывается.

Техника ВС РФ — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал о технике ВС РФ, которую россияне выпускали на поле боя, надеясь на защиту от ударов украинских беспилотников. Серию таких случаев фиксировали, например, зимой и весной 2024 года. Россияне мастерили самодельную защиту из подручных материалов и пристраивали ее на танки. По его словам, такая переделанная военная техника становится гробом для солдат противника. Немецкое издание Bild также невысоко оценило тогдашнюю выдумку РФ. Немецкие аналитики назвали такие изобретения "фрик-шоу": в одном случае россияне использовали арматуру-"мангал", в другом — ящики из-под снарядов.

Напоминаем, в октябре 2024 года издание "Украинская правда" проанализировало, когда в ВС РФ закончатся бронемашины пехоты, которые везут солдат на поле боя.