ЗС РФ змайстрували машину небаченої конфігурації для вивезення солдатів: відео дронів ЗСУ

Російські "винахідники" тиждень майстрували машину для підвезення солдатів, розповіли у соцмережах. Щоб підірвати "винахід", бійцям ЗСУ вистачило двох-трьох безпілотників.

Related video

Збройні сили Російської Федерації створили особливий вид військової техніки, схожий на броньований автобус, яким сподівались захистити живу силу від дронів Збройних сил України. Українські військові показали кадри знищення вигадки росіян, по якій поцілили кількома ударними безпілотниками. Про деталі влучання розповіли у анонімному Telegram-каналі "Розвідка роєм".

Відео з кадрами полювання на досі небачену російську техніку з'явилось вдень 17 березня. На відео бачимо транспортний засіб, за пропорціями дещо схожий на автобус або довгу вантажівку. Цей "автобус" з усіх боків обшитий, ймовірно, пластинами, які мали б його захистити від атаки безпілотників. Запис триває 22 секунди. Спершу до російської техніки підбирається перший БПЛА, потім — другий, який підлітає з іншого боку. Потім камера третього БПЛА, який несе ще одну гранату, показує місцевість, охоплену вогнем та димом: і в ціль влітає ще один безпілотник. У дописі пояснюється, що удар по небаченій машині ЗС РФ здійснив взвод БПАК 2 механізованого батальйону (бригада не вказана). Машина мала підвезти на поле бою живу силу противника, але, схоже, не доїхала, написали автори каналу.

"Московити за допомогою невідомого [транспорту] намагалися завезти особовий склад у зону відповідальності 2МБ ВБПАК, але не пощастило, не фортануло. Купа гаражних [винахідників] тижнями робили [небачену машину], щоб вона згоріла при першому заїзді, а особовий склад розбігся як курчата, періодично вмираючи", — ідеться у дописі "Розвідки роєм".

На якій саме ділянці фронту помітили досі небачений транспортний засіб ЗС РФ, не вказується.

Техніка ЗС РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про техніку ЗС РФ, яку росіяни випускали на поле бою, сподіваючись на захист від ударів українських безпілотників. Серію таких випадків фіксували, наприклад, взимку та навесні 2024 року. Росіяни майструють саморобний захист з підручних матеріалів і прилаштовують його на танки. З його слів, така перероблена військова техніка стає труною для солдатів противника. Німецьке видання Bild також невисоко оцінило тодішню вигадку РФ. Німецькі аналітики назвали такі винаходи "фрік-шоу": в одному випадку росіяни використали арматуру-"мангал", в іншому — ящики з-під снарядів.

Нагадуємо, у жовтні 2024 року видання "Українська правда" проаналізувало, коли у ЗС РФ закінчаться бронемашини піхоти, які везуть солдатів на поле бою.