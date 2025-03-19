"Терпеть не будем": украинцы отправили в РФ письма дронами, которые атаковали Московскую область

В этих письмах украинцы рассказали о собственных историях и объяснили, что российские оккупанты не навсегда в Украине.

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Возле обломков ударного дрона, который атаковал Россию в ночь на 11 марта, в селе Игнатово Московской области нашли письма от одессита Александра и жительницы Селидово Донецкой области Анны. Об этом пишет российское издание Astra.

"Меня зову Саша, я сам одессит. Раньше я говорил по-русски и считал россиян нашими братьями. Но теперь, когда они начали разрушать своими бомбами и ракетами мою родную Одессу. Я прекрасно понимаю, что русские принесли в Одессу культуру, но одесситы народ самостоятельный. У нас своя идентичность и свои порядки и русского мы на своей земле больше терпеть не будем. Я больше не хочу слышать этот язык, я хочу, чтобы все, кто принес сюда войну, ушли навсегда. Теперь я говорю только на украинском, потому что это моя настоящая родина. Я ненавижу то, что они сделали с нами, и я не хочу их больше видеть. Я хочу, чтобы Украина была свободной и мирной, без этой войны и разрушений. И чтобы моя любимая Одесса не страдала от тех, кого мы раньше называли "братьями". P.S. Это мое последнее слово на русском. Спасибо вам за это. Слава Украiнi!", — говорится в одном из писем.

Журналисты уточнили, что письма от украинцев нашли охранники одного из предприятий в 3,5 километрах от воинской части №64178.

Воинская часть 64178 на карте Фото: Скриншот

Другое письмо написала 73-летняя Анна из Селидово Донецкой области.

"Всю жизнь я прожила здесь, в доме, который строила своими руками. Каждое дерево в саду посажено мной, каждый уголок моего дома, согрет воспоминаниями. А теперь вы сидите там, словно это ваше. Только оно не ваше. Что вы делаете в чужом доме? У вас в России мало земли, мало домов? Вы пришли сюда, разрушили наш город, и теперь называете себя "освободителями". Но от чего? Мы жили своей жизнью, растили детей, строили будущее. А вы принесли только горе и руины. Вы едите за моим столом, спите в моей постели. Вам не стыдно? Вы думаете, что этот дом станет вашим? Нет. Вы временные. Мы останемся, потому что это наша земля, наша Украина. На новый год я вспоминаю, как раньше вся семья собиралась за столом, украшала елку, делилась радостью. Уверена, у вас дома тоже есть такие традиции — вы зажигаете свечи, смотрите, как улыбаются ваши дети. Так почему вы лишили нас этого? Разве мы не такие же, как вы? Разве наше счастье чем-то хуже вашего. Я сейчас далеко от дома, и знаю, что вернусь в руины. Но мы отстроим свои дома, засеем свои поля, украсим наши улицы к праздникам. Потому что мы любим эту землю. Мы хотим мира и света. Возвращайтесь домой. Уберите танки, оставьте нашу землю. В новый год подумайте не о ненависти, а о том, что объединяет людей. Потому что любовь к дому и семье — это то, что никогда нельзя отнять", — отметила женщина.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ.