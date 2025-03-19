"Терпіти не будемо": українці надіслали в РФ листи дронами, які атакували Московську область

У цих листах українці розповіли про власні історії та пояснили, що російські окупанти не назавжди в Україні.

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Біля уламків ударного дрона, який атакував Росію у ніч проти 11 березня, у селі Ігнатово Московської області знайшли листи від одесита Олександра та мешканки Селидового Донецької області Анни. Про це пише російське видання Astra.

"Мене звуть Саша, я сам одесит. Раніше я говорив російською і вважав росіян нашими братами. Але тепер, коли вони почали руйнувати своїми бомбами і ракетами мою рідну Одесу. Я прекрасно розумію, що росіяни принесли в Одесу культуру, але одесити народ самостійний. У нас своя ідентичність і свої порядки і російського ми на своїй землі більше терпіти не будемо. Я більше не хочу чути цю мову, я хочу, щоб усі, хто приніс сюди війну, пішли назавжди. Тепер я говорю тільки українською, тому що це моя справжня батьківщина. Я ненавиджу те, що вони зробили з нами, і я не хочу їх більше бачити. Я хочу, щоб Україна була вільною і мирною, без цієї війни і руйнувань. І щоб моя улюблена Одеса не страждала від тих, кого ми раніше називали "братами". P.S. Це моє останнє слово російською. Дякую вам за це. Слава Украіні!", — йдеться в одному з листів.

Журналісти уточнили, що листи від українців знайшли охоронці одного з підприємств за 3,5 кілометри від військової частини №64178.

Військова частина 64178 на мапі Фото: Скриншот

Інший лист написала 73-річна Анна із Селидового Донецької області.

"Усе життя я прожила тут, у будинку, який будувала своїми руками. Кожне дерево в саду посаджено мною, кожен куточок мого будинку, зігрітий спогадами. А тепер ви сидите там, немов це ваше. Тільки воно не ваше. Що ви робите в чужому домі? У вас у Росії мало землі, мало будинків? Ви прийшли сюди, зруйнували наше місто, і тепер називаєте себе "визволителями". Але від чого? Ми жили своїм життям, ростили дітей, будували майбутнє. А ви принесли тільки горе і руїни. Ви їсте за моїм столом, спите в моєму ліжку. Вам не соромно? Ви думаєте, що цей будинок стане вашим? Ні. Ви тимчасові. Ми залишимося, тому що це наша земля, наша Україна. На новий рік я згадую, як раніше вся родина збиралася за столом, прикрашала ялинку, ділилася радістю. Упевнена, у вас удома теж є такі традиції — ви запалюєте свічки, дивитеся, як посміхаються ваші діти. То чому ви позбавили нас цього? Хіба ми не такі самі, як ви? Хіба наше щастя чимось гірше за ваше. Я зараз далеко від дому, і знаю, що повернуся в руїни. Але ми відбудуємо свої будинки, засіємо свої поля, прикрасимо наші вулиці до свят. Тому що ми любимо цю землю. Ми хочемо миру і світла. Повертайтеся додому. Приберіть танки, залиште нашу землю. У новий рік подумайте не про ненависть, а про те, що об'єднує людей. Тому що любов до дому і сім'ї — це те, що ніколи не можна забрати", — зазначила жінка.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 березня дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краю РФ.