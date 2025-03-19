Вашингтон "успокоил" Европу, что ее роль в переговорах — выполнить требование Кремля, — СМИ

По данным Bloomberg, американцы заверили союзников, что те не останутся "за бортом" мирного процесса, ведь от них зависит выполнение одного из российских условий. Кроме того, США объяснили, какие вопросы сейчас — в приоритете.

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Чиновники США заверили европейских коллег, что ЕС будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине, ведь как часть договоренностей Россия требует снять с себя санкции. Об этом со ссылкой на осведомленные источники 18 марта сообщили в Bloomberg.

По словам источников, США передали сообщение Европе, что прекращение огня и возможные договоренности по безопасности Украины — в приоритете. Это может в некоторой степени успокоить союзников, которые боятся остаться "за бортом" мирных переговоров, которые впоследствии приведут к ослаблению Украины или ЕС.

В СМИ отметили, что до сих пор американский лидер Дональд Трамп в основном исключал Европу из переговоров. Опасения относительно этого выросли после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

После полномасштабного вторжения ВС РФ в 2022 году Запад ввел "шквал санкций" против России. Они коснулись как приближенных к Кремлю лиц, так и компаний. Кроме того, введены и вторичные санкции, которые усиливают действие ограничений путем наказания "посредников" в попытках их обойти.

Отмечается, что представители США неоднократно заявляли союзникам о том, что до заключения соглашения санкции будут оставаться в силе. Более того, они уверяли в готовности усиливать давление на Кремль, если тот не будет согласен на сотрудничество, в частности по энергетике.

В Совете нацбезопасности и Госдепе США не дали комментариев, но по этому вопросу высказался на прошлой неделе американский госсекретарь Марко Рубио.

"Европейский Союз ввел значительные санкции против РФ и лиц внутри России. Следовательно, с ними нужно будет проконсультироваться, и они должны будут быть вовлечены в этот процесс", — сказал он.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщал журналистам, что в конце концов отношения со страной-агрессором должны быть нормализованы после прекращения войны в Украине. В то же время он подчеркивал, что для обеспечения переговоров нужно продолжать давление на Москву. В Литве отреагировали, указав, что о восстановлении отношений говорить рано, и для этого России нужно будет пойти на ряд уступок, в частности прекращение войны, возвращение оккупированных территорий и выплату репараций.

Напомним, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк 17 августа информировал, что Украина открыта к ослаблению санкций в рамках мирного соглашения. По его словам, речь не идет о "наказании любого рода".

18 марта стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа закрыла программу, которая отслеживала похищения украинских детей. По данным СМИ, большие объемы доказательств военных преступлений РФ могут быть просто уничтожены.