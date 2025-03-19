Вашингтон "заспокоїв" Європу, що її роль у переговорах — виконати вимогу Кремля, — ЗМІ

За даними Bloomberg, американці запевнили союзників, що ті не залишаться "за бортом" мирного процесу, адже від них залежить виконання однієї з російських умов. Окрім того, США пояснили, які питання нині — у пріоритеті.

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Чиновники США запевнили європейських колег, що ЄС братиме участь у будь-якій мирній угоді з України, адже як частину домовленостей Росія вимагає зняти з себе санкції. Про це з посиланням на обізнані джерела 18 березня повідомили у Bloomberg.

Зі слів джерел, що США передали повідомлення Європі, що припинення вогню та можливі домовленості щодо безпеки України — у пріоритеті. Це може деякою мірою заспокоїти союзників, які бояться залишитись "за бортом" мирних переговорів, які згодом призведуть до послаблення України або ЄС.

У ЗМІ зауважили, що донині американський лідер Дональд Трамп здебільшого виключав Європу з переговорів. Побоювання щодо цього зросли після його телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ у 2022 році Захід запровадив "шквал санкцій" проти Росії. Вони торкнулись як наближених до Кремля осіб, так і компаній. Окрім того, введені й вторинні санкції, які посилюють дію обмежень шляхом покарання "посередників" у спробах їх обійти.

Зазначається, що представники США неодноразово заявляли союзникам про те, що до укладання угоди санкції залишатимуться в силі. Ба більше, вони запевняли у готовності посилювати тиск на Кремль, якщо той не буде згоден на співпрацю, зокрема щодо енергетики.

У Раді нацбезпеки й Держдепі США не дали коментарів, але щодо цього питання висловився минулого тижня американський держсекретар Марко Рубіо.

"Європейський Союз запровадив значні санкції проти РФ та осіб усередині Росії. Отже, з ними потрібно буде проконсультуватися, і вони повинні будуть бути залучені в цей процес", — сказав він.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомляв журналістам, що врешті-решт відносини з країною-агресоркою мають бути нормалізовані після припинення війни в Україні. Водночас він наголошував, що для забезпечення переговорів потрібно продовжувати тиск на Москву. У Литві відреагували, вказавши, що про відновлення відносин говорити зарано, і для цього Росії потрібно буде піти на низку поступок, зокрема припинення війни, повернення окупованих територій та виплату репарацій.

Нагадаємо, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк 17 серпня інформував, що Україна відкрита до послаблення санкцій у межах мирної угоди. З його слів, не йдеться про "покарання будь-якого роду".

18 березня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа закрила програму, яка відстежувала викрадення українських дітей. За даними ЗМІ, великі обсяги доказів воєнних злочинів РФ можуть бути просто знищені.