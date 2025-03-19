"Монтируют тоннели из сеток": в армии РФ появилось новое "антидроновое" спецподразделение (фото)

Сначала устанавливаются железные столбы вдоль дорог, а уже на них натягивается сетка. По словам экспертов, такие конструкции снижают риск поражения техники и логистики ударными дронами.

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Российские оккупационные войска создали специальные подразделения, задачей которых является возведение наземных тоннелей из сеток, которые должны были бы обезопасить проезд техники и личного состава от атаки дронов. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш).

"Россияне формируют специальные подразделения, которые монтируют тоннели из сеток и их обслуживают", — говорится в сообщении.

Он также обнародовал фото, на которых видно, как российские военнослужащие возводят соответствующие инженерные конструкции.

Россияне возводят тоннели с сетками

Также у россиян уже появилась инструкция с объяснением, как именно нужно строить подобные "антидронные тоннели".

Инструкция Фото: соцмережі

Как указано в методичке, сетка натягивается на железные столбы, которые устанавливают вдоль дорог.

Военные эксперты портала Militarnyi подчеркнули, что установка подобных конструкций требует значительных затрат ресурсов, как во временном измерении, так и человеческом. Особенно учитывая то, что натягивать сетки нужно в зоне поражения вражескими дронами.

"Такие большие инженерные конструкции требуют постоянного ухода и ремонта", — отметили аналитики.

По их словам, такие тоннели значительно снижают риск поражения техники и логистики с помощью ударных дронов.

Напомним, 11 марта Сергей Флеш показал самый уничтожаемый РЭБ россиян.

Фокус также писал о том, что ВС РФ используют на фронте новую систему радиоэлектронной борьбы, которая, вероятно, получила название "Черный глаз".