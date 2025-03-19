"Монтують тунелі з сіток": в армії РФ з'явився новий "антидроновий" спецпідрозділ (фото)

Спочатку встановлюються залізні стовпи вздовж доріг, а вже на них натягується сітка. За словами експертів, такі конструкції знижують ризик ураження техніки та логістики ударними дронами.

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Російські окупаційні війська створили спеціальні підрозділи, завданням яким є зведення наземних тунелів з сіток, що мали б убезпечувати проїзд техніки та особового складу від атаки дронів. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш).

"Росіяни формують спеціальні підрозділи, які монтують тунелі з сіток і їх обслуговують", — йдеться у повідомленні.

Він також оприлюднив фото, на яких видно, як російські військовослужбовці зводять відповідні інженерні конструкції.

Росіяни зводять тунелі з сітками

Також у росіян вже з'явилась інструкція з поясненням, як саме потрібно будувати подібні "антидронові тунелі".

Інструкція Фото: соцмережі

Як зазначено у методичці, сітка натягується на залізні стовпи, які встановлюють вздовж доріг.

Військові експерти порталу Militarnyi підкреслили, що встановлення подібних конструкцій потребує значних затрат ресурсів, як у часовому вимірі, так і людському. Особливо враховуючи те, що натягувати сітки потрібно в зоні ураження ворожими дронами.

"Такі великі інженерні конструкції вимагають постійного догляду та ремонту", — зазначили аналітики.

За їх словами, такі тунелі значно знижують ризик ураження техніки та логістики за допомогою ударних дронів.

Нагадаємо, 11 березня Сергій Флеш показав найбільш знищуваний РЕБ росіян.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ використовують на фронті нову систему радіоелектронної боротьби, яка, ймовірно, отримала назву "Чорне око".