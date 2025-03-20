Редкие 240-мм минометы М-240 в рядах ВСУ: как раритет попал в Украину, — эксперты

Существует предположение, что Румыния еще в 1980-х получила от СССР более десяти минометных установок М-240, которые впоследствии попали в руки украинских артиллеристов.

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Пресс-служба Третьей штурмовой бригады ВСУ опубликовала видео, на котором запечатлена стрельба из советского 240-мм миномета М-240. В сообщении отмечается, что в украинской армии имеется несколько таких артсистем, и одна из них находится на вооружении роты огневой поддержки 3-й ОШБр. В этой связи обозреватели Defense Express выясняли, каким образом советские раритеты и боекомплекты к ним попали в украинские подразделения.

До этого момента существование М-240 в ВСУ упоминалось в открытых источниках лишь дважды – в 2022 и 2023 годах, но без уточнения, какие именно подразделения использовали это вооружение. Долгое время считалось, что у Украины есть только один такой миномет, якобы взятый из экспозиции Музея Второй мировой войны в Киеве. Однако позднее выяснилось, что музейный экспонат остался на своем месте.

Между тем аналитики отметили, что ответ об источнике поставок советских минометных систем может лежать буквально "на поверхности". Существует несколько версий о происхождении этого оружия в украинской армии. Согласно одной из них, артсистемы могли быть извлечены с баз хранения или из арсеналов военных учебных заведений Украины. Альтернативная же версия предполагает, что источником вооружения могла стать Румыния. По некоторым данным, в 1971 году СССР мог поставить румынской армии 12 единиц 240-мм минометов М-240.

В то же время такая версия была озвучена с оговоркой. Дело в том, что тот же The Military Balance по состоянию на 1990 год не фиксировал наличие в Румынии минометов М-240. Возможно, это произошло потому, что данный ресурс не фиксировал и предоставленных советских истребителей МиГ-29, которые поставлялись еще в 1980-х годах.

Напомним, 14 марта Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли 18 мобильных артиллерийских систем Archer и 5 контрбатарейных радиолокационных систем Arthur.