Рідкісні 240-мм міномети М-240 у лавах ЗСУ: як раритет потрапив в Україну, — експерти

Існує припущення, що Румунія ще в 1980-х отримала від СРСР понад десять мінометних установок М-240, які згодом потрапили до рук українських артилеристів.

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Пресслужба Третьої штурмової бригади ЗСУ опублікувала відео, на якому зафіксовано стрільбу з радянського 240-мм міномета М-240. У повідомленні наголошується, що в українській армії є кілька таких артсистем, і одна з них перебуває на озброєнні роти вогневої підтримки 3-ї ОШБр. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express з'ясовували, яким чином радянські раритети та боєкомплекти до них потрапили в українські підрозділи.

До цього моменту існування М-240 у ЗСУ згадувалося у відкритих джерелах лише двічі — у 2022 і 2023 роках, але без уточнення, які саме підрозділи використовували це озброєння. Тривалий час вважалося, що в України є тільки один такий міномет, нібито взятий з експозиції Музею Другої світової війни в Києві. Однак пізніше з'ясувалося, що музейний експонат залишився на своєму місці.

Тим часом аналітики зазначили, що відповідь про джерело постачання радянських мінометних систем може лежати буквально "на поверхні". Існує кілька версій про походження цієї зброї в українській армії. Згідно з однією з них, артсистеми могли бути витягнуті з баз зберігання або з арсеналів військових навчальних закладів України. Альтернативна ж версія припускає, що джерелом озброєння могла стати Румунія. За деякими даними, 1971 року СРСР міг поставити румунській армії 12 одиниць 240-мм мінометів М-240.

Водночас така версія була озвучена із застереженням. Річ у тім, що той же The Military Balance станом на 1990 рік не фіксував наявність у Румунії мінометів М-240. Можливо, це сталося тому, що цей ресурс не фіксував і наданих радянських винищувачів МіГ-29, які постачалися ще в 1980-х роках.

Нагадаємо, 14 березня Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли 18 мобільних артилерійських систем Archer і 5 контрбатарейних радіолокаційних систем Arthur.