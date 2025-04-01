"Введен режим чрезвычайного положения": дроны атаковали российский Таганрог, — росСМИ (видео)

Вечером 1 апреля беспилотники атаковали Таганрог, Ростовской области РФ, из-за чего в городе объявили режим чрезвычайного положения.

Related video

Об этом пишет российское издание Astra.

"Беспилотники атаковали Таганрог — повреждены жилые дома. Момент взрыва попал на видео. По словам местных жителей, обломки упали в Северном районе города. Возник по меньшей мере один пожар", — говорится в сообщении.

Жители Таганрога утверждают, что в городе раздавался сигнал воздушной тревоги, а жителям поступили СМС-сообщения об объявлении беспилотной опасности "по всей территории Ростовской области".

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на город.

"Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной. На место выехали дежурные оперативные службы", — написал Слюсарь.

Впоследствии он уточнил, что в городе введен режим чрезвычайного положения.

"С 23:15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия начнет обследование и установление ущерба. Сейчас из многоэтажного дома на ул.Л.Чайкиной, 57 эвакуированы 85 жителей", — отметил Слюсарь.

По его словам, в свои дома россиянам из этого дома позволят вернуться после обследования саперами.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар беспилотниками по Таганрогу.

Напомним, дроны ГУР МО взорвали десантный катер ВС РФ в Черном море.

Фокус также писал о том, как бойцы ВСУ взорвали российский "Солнцепек" в 25 км от фронта.