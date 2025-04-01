"Введено режим надзвичайного стану": дрони атакували російський Таганрог, — росЗМІ (відео)

Надвечір 1 квітня безпілотники атакували Таганрог, Ростовської області РФ, через що у місті оголосили режим надзвичайного стану.

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Про це пише російське видання Astra.

"Безпілотники атакували Таганрог — пошкоджено житлові будинки. Момент вибуху потрапив на відео. За словами місцевих жителів, уламки впали в Північному районі міста. Виникла щонайменше одна пожежа", — йдеться у повідомленні.

Мешканці Таганрога стверджують, що в місті лунав сигнал повітряної тривоги, а жителям надійшли СМС-повідомлення про оголошення безпілотної небезпеки "по всій території Ростовської області".

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на місто.

"Через атаку БПЛА в Таганрозі пошкоджено два багатоквартирні будинки на вулиці Лізи Чайкіної. На місце виїхали чергові оперативні служби", — написав Слюсар.

Згодом він уточнив, що у місті введено режим надзвичайного стану.

"З 23:15 у Таганрозі введено режим НС. Завтра вранці муніципальна комісія розпочне обстеження і встановлення збитків. Наразі з багатоповерхового будинку на вул.Л.Чайкіної, 57 евакуйовано 85 жителів", — наголосив Слюсар.

За його словами, до своїх помешкань росіянам з цього будинку дозволять повернутись після обстеження саперами.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару безпілотниками по Таганрогу.

Нагадаємо, дрони ГУР МО підірвали десантний катер ЗС РФ у Чорному морі.

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