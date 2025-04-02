В приложении "Армия+" добавлены новые рапорты для увольнения с военной службы
Министерство обороны Украины сообщило о расширении функционала мобильного приложения "Армия+" — теперь в нем доступны шесть новых видов рапортов, касающихся увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.
Как сообщила 2 апреля пресс-служба Минобороны Украины, обновленная версия приложения уже доступна для скачивания в App Store и Play Market.
Какие рапорты добавлены
Среди новых опций появились:
- Увольнение из-за содержания троих детей до 18 лет.
- Увольнение в связи с гибелью или исчезновением близкого родственника при защите Родины.
- Увольнение по уходу за супругом с инвалидностью.
- Увольнение по уходу за ребенком с инвалидностью.
- Увольнение по уходу за родственником с инвалидностью.
- Увольнение по состоянию здоровья.
Каждый рапорт сопровождается подробной справкой, содержащей разъяснения по процедуре подачи и списку необходимых документов. При этом алгоритм подачи документов максимально упрощен, а на каждом этапе присутствуют подсказки, которые помогут пользователям корректно оформить запрос и направить его командиру.
Заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что цифровизация процесса подачи рапортов значительно упрощает бюрократическую процедуру.
"Рапорт на увольнение по состоянию здоровья – один из самых популярных в армии. В бумажном варианте его подача требует значительного времени: написание от руки, сбор и копирование документов. Мы же цифровизировали этот процесс, сделав его простым и удобным", — отметила Черногоренко.
Также в Минобороны напомнили, что приложение "Армия+" было запущено в августе 2024 года и с тех пор постоянно обновляется. С учетом новых форм рапортов общее количество их типов достигло 26, а всего через систему было обработано 330 000 рапортов.
Наиболее востребованные рапорты:
- Оздоровительные — 32%
- Смена места службы — 22%
- Годовой отпуск — 21%
Ранее в Минобороны сообщали, что военнослужащие ВСУ и других формирований Сил обороны имеют право на получение денежной компенсации за наем жилья при отсутствии собственного жилого помещения по месту прохождения службы.