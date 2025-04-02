В приложении "Армия+" добавлены новые рапорты для увольнения с военной службы

Министерство обороны Украины сообщило о расширении функционала мобильного приложения "Армия+" — теперь в нем доступны шесть новых видов рапортов, касающихся увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

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Как сообщила 2 апреля пресс-служба Минобороны Украины, обновленная версия приложения уже доступна для скачивания в App Store и Play Market.

Какие рапорты добавлены

Среди новых опций появились:

Увольнение из-за содержания троих детей до 18 лет.

Увольнение в связи с гибелью или исчезновением близкого родственника при защите Родины.

Увольнение по уходу за супругом с инвалидностью.

Увольнение по уходу за ребенком с инвалидностью.

Увольнение по уходу за родственником с инвалидностью.

Увольнение по состоянию здоровья.

Каждый рапорт сопровождается подробной справкой, содержащей разъяснения по процедуре подачи и списку необходимых документов. При этом алгоритм подачи документов максимально упрощен, а на каждом этапе присутствуют подсказки, которые помогут пользователям корректно оформить запрос и направить его командиру.

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Заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что цифровизация процесса подачи рапортов значительно упрощает бюрократическую процедуру.

"Рапорт на увольнение по состоянию здоровья – один из самых популярных в армии. В бумажном варианте его подача требует значительного времени: написание от руки, сбор и копирование документов. Мы же цифровизировали этот процесс, сделав его простым и удобным", — отметила Черногоренко.

Также в Минобороны напомнили, что приложение "Армия+" было запущено в августе 2024 года и с тех пор постоянно обновляется. С учетом новых форм рапортов общее количество их типов достигло 26, а всего через систему было обработано 330 000 рапортов.

Наиболее востребованные рапорты:

Оздоровительные — 32%

Смена места службы — 22%

Годовой отпуск — 21%

Ранее в Минобороны сообщали, что военнослужащие ВСУ и других формирований Сил обороны имеют право на получение денежной компенсации за наем жилья при отсутствии собственного жилого помещения по месту прохождения службы.