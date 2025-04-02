У додатку "Армія+" додано нові рапорти для звільнення з військової служби

Міністерство оборони України повідомило про розширення функціоналу мобільного застосунку "Армія+" — тепер у ньому доступні шість нових видів рапортів, що стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я.

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Як повідомила 2 квітня пресслужба Міноборони України, оновлена версія застосунку вже доступна для звантаження в App Store і Play Market.

Які рапорти додано

Серед нових опцій з'явилися:

Звільнення через утримання трьох дітей до 18 років.

Звільнення у зв'язку із загибеллю або зникненням близького родича при захисті Батьківщини.

Звільнення по догляду за чоловіком або дружиною з інвалідністю.

Звільнення по догляду за дитиною з інвалідністю.

Звільнення по догляду за родичем з інвалідністю.

Звільнення за станом здоров'я.

Кожен рапорт супроводжується детальною довідкою, що містить роз'яснення щодо процедури подання та списку необхідних документів. При цьому алгоритм подачі документів максимально спрощено, а на кожному етапі присутні підказки, які допоможуть користувачам коректно оформити запит і надіслати його командиру.

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Заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Чорногоренко наголосила, що цифровізація процесу подання рапортів значно спрощує бюрократичну процедуру.

"Рапорт на звільнення за станом здоров'я — один із найпопулярніших в армії. У паперовому варіанті його подання потребує значного часу: написання від руки, збір і копіювання документів. Ми ж цифровізували цей процес, зробивши його простим і зручним", — зазначила Чорногоренко.

Також у Міноборони нагадали, що застосунок "Армія+" запустили в серпні 2024 року і відтоді він постійно оновлюється. З урахуванням нових форм рапортів загальна кількість їхніх типів досягла 26, а загалом через систему було опрацьовано 330 000 рапортів.

Найбільш затребувані рапорти:

Оздоровчі — 32%

Зміна місця служби — 22%

Річна відпустка — 21%

Раніше в Міноборони повідомляли, що військовослужбовці ЗСУ та інших формувань Сил оборони мають право на одержання грошової компенсації за наймання житла за відсутності власного житлового приміщення за місцем проходження служби.