Кривой Рог снова в огне: россияне массированно атаковали город БпЛА, на месте пожар (фото)

Поздно вечером 4 апреля российская армия продолжила бить по Кривому Рогу: на этот раз город атаковали ударные дроны. Враг ударил по частному жилому сектору города, в результате чего начался пожар. Снова под обстрел попала местная детская площадка.

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Об обстреле Кривого Рога ударными беспилотниками сообщили в Telegram-канале Днепропетровской ОГА.

После 23:00 часов мониторинговые каналы и Воздушные силы Украины предупредили об угрозе для Кривого Рога из-за движения ударных дронов.

Около 23:15 председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о взрывах в Кривом Роге.

"Взрывы в Кривом Роге. Массированная "шахедная" атака", — отметил он.

Через несколько минут в городе прогремела серия повторных взрывов из-за массированной атаки дронов.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о первых последствиях обстрела "Шахедами".

"В частном секторе города возникло возгорание. Огнем охвачены дома и инфраструктура", — отметил он.

Вилкул около полуночи уточнил, что в результате атаки "Шахедов" по Кривому Рогу загорелись пожары в четырех локациях города. Там стартовала аварийно-спасательная операция, службы выехали на места обстрела.

Также он вскоре показал кадры последствий вражеской атаки дронами по Кривому Рогу. Вилкул отметил, что россияне бьют по детским площадкам.

О пострадавших или погибших в результате атаки "Шахедов" по Кривому Рогу 4 апреля пока информации нет. Последствия уточняются, на месте работают оперативные службы.

Напомним, 4 апреля российская армия также нанесла удар по Кривому Рогу баллистическим вооружением. В результате атаки есть погибшие и десятки раненых, среди них наименьшему пострадавшему всего 3 месяца.

Также Фокус сообщал о реакции мира и комментарии Минобороны России относительно ракетной атаки по Кривому Рогу 4 апреля: россияне заявили, что якобы били по "месту проведения совещания ВСУ в местном ресторане".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Кривому Рогу, отметив, что все обещания россиян "заканчиваются ракетами".