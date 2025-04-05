Кривий Ріг знову у вогні: росіяни масовано атакували місто БпЛА, зайнялася пожежа (фото)

Пізно ввечері 4 квітня російська армія продовжила бити по Кривому Рогу: цього разу місто атакували ударні дрони. Ворог вдарив по приватному житловому секторі міста, внаслідок чого зайнялася пожежа. Знову під обстріл потрапив місцевий дитячий майданчик.

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Про обстріл Кривого Рогу ударними безпілотниками повідомили у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Після 23:00 години моніторингові канали та Повітряні сили України попередили про загрозу для Кривого Рогу через рух ударних дронів.

Близько 23:15 голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про вибухи у Кривому Розі.

"Вибухи у Кривому Розі. Масована "шахедна" атака", — зазначив він.

Через кілька хвилин у місті пролунала серія повторних вибухів через масовану атаку дронів.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про перші наслідки обстрілу "Шахедами".

"У приватному секторі міста виникло займання. Вогнем охоплені будинки та інфраструктура", — зазначив він.

Вілкул близько опівночі уточнив, що внаслідок атаки "Шахедів" по Кривому Рогу зайнялися пожежі у чотирьох локаціях міста. Там стартувала аварійно-рятувальна операція, служби виїхали на місця обстрілу.

Також він невдовзі показав кадри наслідків ворожої атаки дронами по Кривому Рогу. Вілкул зазначив, що росіяни б'ють по дитячих майданчиках.

Про постраждалих чи загиблих внаслідок атаки "Шахедів" по Кривому Рогу 4 квітня поки що інформації немає. Наслідки уточнюються, на місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, 4 квітня російська армія також завдала удару по Кривому Рогу балістичним озброєнням. Внаслідок атаки є загиблі та десятки поранених, серед них найменшому постраждалому лише 3 місяці.

Також Фокус повідомляв про реакцію світу та коментарі Міноборони Росії щодо ракетної атаки по Кривому Рогу 4 квітня: росіяни заявили, що нібито били по "місці проведення наради ЗСУ у місцевому ресторані".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар по Кривому Рогу, зазначивши, що всі обіцянки росіян "закінчуються ракетами".