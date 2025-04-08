Смаковали "Терафлю": из-за нехватки продовольствия солдаты ВС РФ едят лекарства, — ГУР (аудио)

Россияне жалуются на тяжелые условия пребывания в окопах на украинской земле: среди того, что их больше всего смущает, — отсутствие продуктов, что заставляет их питаться медикаментами.

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О питании российских военнослужащих рассказали в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины 7 апреля.

В ведомстве представили фрагмент перехваченного разговора россиян, во время которого одна женщина жаловалась своей матери на нелегкие условия службы ВС РФ.

"Сидят в блиндаже две недели уже, еда закончилась. То, что было, они ели", — жалуется россиянка.

Женщина имеет в виду нескольких военнослужащих ВС РФ, которые, по ее словам, не могут выбраться с позиций, чтобы добраться до нормальных продуктов. Вместо этого приходится питаться тем, что есть под рукой: у них не нашлось ничего другого как популярные медикаменты, которые прописывают медики во время гриппа или ОРВИ.

"Они даже "Терафлю" ели, мама", — говорит россиянка.

В ГУР прокомментировали этот разговор. По утверждению ведомства, российское командование экономит на питании своих бойцов, которых отправляют на передовые позиции. Штурмовым группам ВС РФ не предоставляют достаточного количества продуктов, ведь не рассчитывают на то, что они вернутся живыми обратно.

Такие случаи вполне могут быть не единичными: российское командование часто пренебрегает собственным личным составом, лишая их не только базовых ресурсов, но и жизни. Так, 5 апреля в ГУР обнародовали перехваченный разговор россиян, в котором слышно, как нервный командир российской армии приказывает "стрелять на поражение" по смежному подразделению ВС РФ. К такому решению командующий пришел из-за якобы непослушания и невыполнения поставленных задач.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что в российском оружии впервые были обнаружены запчасти из Индии. Об этом стало известно 7 апреля.

Также Фокус узнавал, как на юге российские военные саботируют приказы собственного командования, опасаясь, что их будет ждать "билет в один конец" из-за задания форсировать острова на Днепре. Об этом стало известно 8 апреля.