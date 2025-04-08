Смакували "Терафлю": через брак харчів солдати ЗС РФ їдять ліки, — ГУР (аудіо)

Росіяни скаржаться на скрутні умови перебування в окопах на українській землі: серед того, що їх найбільше бентежить, — відсутність продуктів, що спонує їх харчуватися медикаментами.

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Про харчування російських військовослужбовців розповіли у Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України 7 квітня.

У відомстві представили фрагмент перехопленої розмови росіян, під час якої одна жінка скаржилася своїй матері на нелегкі умови служби ЗС РФ.

"Сидять у бліндажі два тижні вже, їжа закінчилася. Те, що було, вони їли", — скаржиться росіянка.

Жінка має на увазі кількох військовослужбовців ЗС РФ, які, за її словами, не можуть вибратися з позицій, аби дістатися до нормальних продуктів. Натомість доводиться харчуватися тим, що є під рукою: у них не знайшло нічого іншого як популярні медикаменти, що прописують медики під час грипу чи ГРВІ.

"Вони навіть "Терафлю" їли, мамо", — каже росіянка.

У ГУР прокоментували цю розмову. За твердженням відомства, російське командування економить на харчуванні своїх бійців, яких відправляють на передові позиції. Штурмовим групам ЗС РФ не надають достатньої кількості продуктів, адже не розраховують на те, що вони повернуться живими назад.

Такі випадки цілком можуть бути непоодинокими: російське командування часто нехтує власним особовим складом, позбавляючи їх не тільки базових ресурсів, а й життя. Так, 5 квітня у ГУР оприлюднили перехоплену розмову росіян, у якій чутно, як знервований командир російської армії наказує "стріляти на враження" по суміжному підрозділу ЗС РФ. До такого рішення командувач дійшов через нібито непослух та невиконання поставлених завдань.

Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що у російській зброї вперше було виявлено запчастини із Індії. Про це стало відомо 7 квітня.

Також Фокус дізнавався, як на півдні російські військові саботують накази власного командування, побоюючись, що їх чекатиме "квиток в один кінець" через завдання форсувати острови на Дніпрі. Про це стало відомо 8 квітня.