На одном из направлений ухудшилась ситуация: на одного бойца ВСУ приходится 10 оккупантов

Ситуация ухудшилась за последний месяц. Россия бросает в бой "невероятное количество" личного состава, вооруженного дронами, в том числе на оптоволокне.

Related video

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявила пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик, комментируя ситуацию на Лиманском направлении.

"Мы можем подтвердить, что последний месяц ситуация действительно очень ухудшилась. Россияне давят невероятным количеством пехоты, которой у них просто очень много", — сказала она.

В бой бросаются как и большие пехотные группы, так и малые. Российские захватчики при этом пользуются погодными условиями.

"Они все делают для того, чтобы вклиниться в наши боевые порядки, чтобы забежать как можно быстрее в тыл и наделать нам беды", — подчеркнула Блищик.

По ее словам, ВСУ на Лиманском направлении не хватает личного состава. В то же время вражеские подразделения, несмотря на значительные потери, быстро пополняют новыми бойцами.

"За месяц только бойцы нашей бригады нанесли россиянам очень большие потери, в частности численностью двух батальонов. Однако россияне не останавливаются", — пояснила пресс-секретарь.

Она пояснила, что РФ имеет налаженную систему оперативного пополнения потерь. Поэтому несмотря на ликвидацию личного состава враг не теряет наступательного потенциала.

"Действительно на одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских оккупантов", — добавила военная.

Напомним, представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов назвал количество бойцов, которое России надо положить для полного захвата Донбасса.

Также в ОСГВ "Хортица" сообщили, что ВС РФ продолжают безрезультатные попытки форсировать Оскол. Российская БМП во время одной из таких просто затонула вместе с экипажем.