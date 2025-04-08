На одному з напрямків погіршилась ситуація: на одного бійця ЗСУ припадає 10 окупантів

Ситуація погіршилася за останній місяць. Росія кидає у бій "неймовірну кількість" особового складу, озброєного дронами, в тому числі на оптоволокні.

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Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявила речниця 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Анастасія Блищик, коментуючи ситуацію на Лиманському напрямку.

"Ми можемо підтвердити, що останній місяць ситуація дійсно дуже погіршилася. Росіяни тиснуть неймовірною кількістю піхоти, якої в них просто дуже багато", — сказала вона.

У бій кидаються як і великі піхотні групи, так і малі. Російські загарбники при цьому користуються погодними умовами.

"Вони все роблять для того, щоб вклинитися у наші бойові порядки, щоб забігти якнайшвидше в тил і наробити нам біди", — підкреслила Блищик.

З її слів, ЗСУ на Лиманському напрямку бракує особового складу. Водночас ворожі підрозділи, попри значні втрати, швидко поповнюють новими бійцями.

"За місяць лише бійці нашої бригади нанесли росіянам дуже великих втрат, зокрема чисельністю двох батальйонів. Проте росіяни не зупиняються", — пояснила речниця.

Вона пояснила, що РФ має налагоджену систему оперативного поповнення втрат. Тому попри ліквідацію особового складу ворог не втрачає наступального потенціалу.

"Дійсно на одного нашого піхотинця подекуди припадає 10 російських окупантів", — додала військова.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов назвав кількість бійців, яку Росії треба покласти для повного захоплення Донбасу.

Також в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗС РФ продовжують безрезультатні спроби форсувати Оскіл. Російська БМП під час однієї з таких просто затонула разом з екіпажем.