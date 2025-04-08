Скільки окупантів ще має покласти Кремль, щоб захопити Донбас: у ЗСУ відповіли (відео)

В ОСУВ "Хортиця" підрахували, що в середньому квадратний кілометр української землі обходиться Кремлю у 146 солдатів, танк, дві бойові броньовані машини та 4,5 гармати. Ці втрати — істотні для ворога, тим паче останнім часом попри усі жертви просуватись йому не вдається.

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Про це в ефірі телемарафону 7 квітня речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Звісно, це не працює як пряма пропорція. Це, скоріше, знаєте, таке іронічне зіставлення", — зауважив він.

За підрахунками командування, для виходу на політичну мету, тобто захоплення в адміністративних кордонах Донецької й Луганської області, Росії потрібно покласти ще понад мільйон бійців.

"Самі собі скажіть, понад мільйон — це багато чи мало? Трішки багато. Це більше навіть, ніж вони вже поклали", — підкреслив Трегубов.

З його слів, очевидно, це не ті втрати, яких ЗС РФ можуть зазнати. Речник пояснив, що насправді динаміка — не пряма, і ніхто не може стверджувати, що така тенденція триватиме постійно.

"Але чесно вам скажу, зараз втрати росіян підвищуються, а темпи захоплення територій падають. За березень були найнижчі — набагато нижчі, ніж за лютий та січень, а у лютому й січні вони теж були невеликі", — додав він.

Також Трегубов інформував, що російські загарбники пересіли з бронетехніки на легку. На це є дві причини: перша закінчується, а також ворог шукає тактику для протидії українським дронам. Росіяни "ставлять" нині більше на швидкість, ніж на броню.

Нагадаємо, 7 квітня у ГУР повідомили, що бійці ЗС РФ змушені їсти ліки через брак нормальних продуктів. Поки командування заощаджує на харчуванні для особового складу, окупанти їдять "Терафлю".

Військовий Кирило Сазонов поскаржився, що через дезінформацію у новинах фронт втрачає зв’язок з тилом. Він наголосив, що ризики програти є, тому Силам оборони потрібні люди й допомога. Ситуацію на передовій він описав як "дуже важку", але цей рік війни назвав останнім і запевнив, що ворожий наступ вдалося призупинити.