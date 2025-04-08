Сколько оккупантов еще должен положить Кремль, чтобы захватить Донбасс: в ВСУ ответили (видео)

В ОСГВ "Хортица" подсчитали, что в среднем квадратный километр украинской земли обходится Кремлю в 146 солдат, танк, две боевые бронированные машины и 4,5 пушки. Эти потери — существенные для врага, тем более в последнее время несмотря на все жертвы продвигаться ему не удается.

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Об этом в эфире телемарафона 7 апреля представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Конечно, это не работает как прямая пропорция. Это, скорее, знаете, такое ироническое сопоставление", — отметил он.

По подсчетам командования, для выхода на политическую цель, то есть захват в административных границах Донецкой и Луганской области, России нужно положить еще более миллиона бойцов.

"Сами себе скажите, более миллиона — это много или мало? Немножко много. Это больше даже, чем они уже положили", — подчеркнул Трегубов.

По его словам, очевидно, это не те потери, которые ВС РФ могут понести. Спикер пояснил, что на самом деле динамика — не прямая, и никто не может утверждать, что такая тенденция будет продолжаться постоянно.

"Но честно вам скажу, сейчас потери россиян повышаются, а темпы захвата территорий падают. За март были самые низкие — гораздо ниже, чем за февраль и январь, а в феврале и январе они тоже были небольшие", — добавил он.

Также Трегубов информировал, что российские захватчики пересели с бронетехники на легкую. На это есть две причины: первая заканчивается, а также враг ищет тактику для противодействия украинским дронам. Россияне "ставят" сейчас больше на скорость, чем на броню.

Напомним, 7 апреля в ГУР сообщили, что бойцы ВС РФ вынуждены есть лекарства из-за нехватки нормальных продуктов. Пока командование экономит на питании для личного состава, оккупанты едят "Терафлю".

Военный Кирилл Сазонов пожаловался, что из-за дезинформации в новостях фронт теряет связь с тылом. Он отметил, что риски проиграть есть, поэтому Силам обороны нужны люди и помощь. Ситуацию на передовой он описал как "очень тяжелую", но этот год войны назвал последним и заверил, что вражеское наступление удалось приостановить.