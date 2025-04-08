ВСУ ударили по военным складам в Курской области: ликвидированы десятки солдат ВС РФ (карта)

Вооруженные силы Украины нанести точный удар по военным складам российской армии на территории Курской области. Уничтожено оборудование и несколько десятков солдат.

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Подробности поражения военного объекта приводит Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

Воздушные силы ВСУ нанесли удар по комплексу складских помещений в хуторе Озерки. Объект активно использует вражеская армия, уточнили в Генштабе.

Удар нанесен по комплексу складских помещений в хуторе Озерки

В результате удара уничтожены ангары, несколько военных зданий и техническое оборудование. Также ликвидировано более 30 военных РФ, в том числе экипажи БПЛА и ремонтники.

Уничтожение комплекса значительно понизит возможности России для ведения боевых действий против Сил обороны Украины на Сумском и Курском направлениях, добавило командование.

Украинские военные наносят удары только по военным целям противника и принимают все меры, чтобы максимально защитить гражданских, заключил Генштаб ВСУ.

Официальных подтверждений или опровержений от российской стороны по поводу точного удара ВСУ пока не поступало. Оперативный штаб Курской области сообщал о ракетной опасности в 18:44. Отбой дали ближе к 19:00.

Напомним, недавно дроны СБУ атаковали предприятие "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ. Организация производит взрывчатые вещества.

Фокус также писал об удачной атаке беспилотниками 1 апреля по Таганрогу Ростовской области РФ. В результате были повреждены два многоквартирных дома.