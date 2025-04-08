ЗСУ вдарили по військових складах у Курській області: ліквідовано десятки солдатів ЗС РФ (карта)

Збройні сили України завдали точного удару по військових складах російської армії на території Курської області. Знищено обладнання та кілька десятків солдатів.

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Подробиці ураження військового об'єкта наводить Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Повітряні сили ЗСУ завдали удару по комплексу складських приміщень у хуторі Озерки. Об'єкт активно використовує ворожа армія, уточнили в Генштабі.

Удару завдано по комплексу складських приміщень у хуторі Озерки

Унаслідок удару знищено ангари, кілька військових будівель і технічне обладнання. Також ліквідовано понад 30 військових РФ, зокрема екіпажі БПЛА та ремонтники.

Знищення комплексу значно знизить можливості Росії для ведення бойових дій проти Сил оборони України на Сумському та Курському напрямках, додало командування.

Українські військові завдають ударів тільки по військових цілях противника і вживають усіх заходів, щоб максимально захистити цивільних, підсумував Генштаб ЗСУ.

Офіційних підтверджень або спростувань від російської сторони з приводу точного удару ЗСУ поки не надходило. Оперативний штаб Курської області повідомляв про ракетну небезпеку о 18:44. Відбій дали ближче до 19:00.

Нагадаємо, нещодавно дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ. Організація виробляє вибухові речовини.

Фокус також писав про вдалу атаку безпілотниками 1 квітня по Таганрогу Ростовської області РФ. У результаті було пошкоджено два багатоквартирні будинки.