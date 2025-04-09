"Настоящий воин": на передовой погибла художница Маргарита Половинко

Военнослужащая Маргарита Половинко занималась эвакуацией раненых и рисовала картины о войне, а потом взяла оружие в руки. Ей навсегда 31 год, прощание состоится в Кривом Роге.

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Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба подразделения ударных БПЛА "PNK_GROUP" 2-го механизированного батальона 3-й ОШБр.

В подразделении рассказали, что Половинко потеряла жизнь во время выполнения боевого задания 5 апреля. Она погибла "с оружием в руках".

"Умная, трудолюбивая, мотивированная. Настоящий воин. Ты прошла с нами лишь часть пути, но за это время успела стать незаменимой, успела стать своей — завоевать доверие, уважение и любовь. Ты не боялась ответственности, всегда держала слово и делала больше, чем от тебя требовали", — отметила пресс-служба.

В войске сообщили, что прощание состоится в пятницу в 11:00 на секторе почетных захоронений Центрального кладбища Кривого Рога.

"Марго, нам тебя будет очень не хватать", — добавили в "PNK_GROUP".

Какой была Маргарита Половинко

В "Суспільному" проинформировали, что павшая военнослужащая родилась в Кривом Роге 24 марта 1994 года. Она сначала училась в Днепропетровском театрально-художественном колледже на факультете изобразительного искусства, а затем закончила НАОМА по специальности "станковая живопись".

В 2024 году Половинко волонтерила и занималась эвакуацией раненых воинов, а именно вывозом их на специальном транспорте — первым звеном эвакуации. Впоследствии пошла служить во 2-й механизированный батальон 3-й ОШБр.

В интервью журналистам она делилась, что начала много рисовать в начале полномасштабной войны — после появления первых новостей о гибели детей в Ирпене. Она вспоминала, как нарисовала девочку, похожую на ангела, над домом. Половинко признавалась, что сначала воспринимала россиян как монстров, которые пришли бороться с людьми.

Копии картин Половинко показал в своем посте в память художницы немецкий дизайнер Фрэнк Вильд

"Обычно искусство существует там, где сложно без него. С войной искусства в моей жизни стало больше, одновременно появилось понимание, что с этим искусством я ничего не могу сделать. Я не могу его ни продать, ни подарить, потому что это кровь, это боль, это страдания. Это такой материал, для которого нет места, мне не хочется, чтобы оно существовало. Оно ценно сейчас тем, что работает как зеркало реальности, но я хочу, чтобы наступил момент, когда оно перестанет отражать этот мир", — отмечала художница.

Напомним, на войне погиб 28-летний спасатель Демьян Бондарчук. Он был пожарным с 2017 года, а в прошлом году вступил в ряды ВСУ.

Писатель Ростислав Шпук сообщил о смерти поэта Геника после боевого ранения. Геннадий Гаврилов (настоящее имя художника) служил в ВСУ поваром, за его жизнь боролись врачи несколько дней.