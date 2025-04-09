"Справжній воїн": на передовій загинула художниця Маргарита Половінко

Військовослужбовиця Маргарита Половінко займалась евакуацією поранених та малювала картини про війну, а потім взяла зброю до рук. Їй назавжди 31 рік, прощання відбудеться у Кривому Розі.

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Про це 8 квітня повідомила пресслужба підрозділу ударних БПЛА "PNK_GROUP" 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр.

У підрозділі розповіли, що Половінко втратила життя під час виконання бойового завдання 5 квітня. Вона загинула "зі зброєю в руках".

"Розумна, працьовита, мотивована. Справжній воїн. Ти пройшла з нами лише частину шляху, але за цей час встигла стати незамінною, встигла стати своєю — завоювати довіру, повагу й любов. Ти не боялася відповідальності, завжди тримала слово і робила більше, ніж від тебе вимагали", — зазначила пресслужба.

У війську повідомили, що прощання відбудеться у пʼятницю о 11:00 на секторі почесних поховань Центрального цвинтаря Кривого Рогу.

"Марго, нам тебе дуже бракуватиме", — додали у "PNK_GROUP".

Якою була Маргарита Половінко

У "Суспільному" проінформували, що полегла військовослужбовиця народилася у Кривому Розі 24 березня 1994 року. Вона спочатку навчалася у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі на факультеті образотворчого мистецтва, а згодом закінчила НАОМА за спеціальністю "станковий живопис".

У 2024 році Половінко волонтерила й займалася евакуацією поранених воїнів, а саме вивезенням їх на спеціальному транспорті — першою ланкою евакуації. Згодом пішла служити у 2-й механізований батальйон 3-ї ОШБр.

В інтерв’ю журналістам вона ділилась, що почала багато малювати на початку повномасштабної війни — після появи перших новин про загибель дітей в Ірпені. Вона згадувала, як намалювала дівчинку, схожу на янгола, над будинком. Половінко зізнавалась, що спочатку сприймала росіян як монстрів, які прийшли боротися з людьми.

Копії картин Половінко показав у своєму пості в пам'ять художниці німецький дизайнер Френк Вільд

"Зазвичай мистецтво існує там, де складно без нього. З війною мистецтва в моєму житті стало більше, водночас з'явилось розуміння, що з цим мистецтвом я нічого не можу зробити. Я не можу його ні продати, ні подарувати, бо це кров, це біль, це страждання. Це такий матеріал, для якого немає місця, мені не хочеться, щоб воно існувало. Воно цінне зараз тим, що працює як дзеркало реальності, але я хочу, щоб настав момент, коли воно перестане відображати цей світ", — зазначала художниця.

Нагадаємо, на війні загинув 28-річний рятувальник Демʼян Бондарчук. Він був пожежником з 2017 року, а минулого року вступив до лав ЗСУ.

Письменник Ростислав Шпук повідомив про смерть поета Ґєника після бойового поранення. Геннадій Гаврилів (справжнє ім’я митця) служив у ЗСУ кухарем, за його життя боролись лікарі декілька днів.