Утро не помешало: дроны повредили "Завод имени Свердлова" РФ, который выпускает ФАБ-500, — росСМИ

Во время атаки беспилотников, которые добрались до Новгородской области Российской Федерации, пострадал военный объект — "Завод имени Я.М. Свердлова". Местные жители показали пролет БПЛА, который двигался в светлое время суток. Завод, который во второй раз попал под удар, занимается выпуском взрывчатки, а также управляемых авиабомб весом 500 кг.

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О попадании группы дронов по военному заводу РФ в Новгородской области говорится в Telegram-канале росСМИ ASTRA.

В заметке, которая появилась днем 10 апреля, рассказывается о событиях в ночь на 9 апреля. Согласно данным от анонимных источников, стая беспилотников атаковала завод, расположенный в городе Дзержинск. Три БПЛА добрались до цели, взорвались и повредили "трубопроводную эстакаду" и два цеха. Российское медиа уверяет, что жертв не было.

В сети не отыскалось видео и фотодоказательств удара БПЛА по "Заводу им. Свердлова" в Нижегородской области. Впрочем, в Telegram паблике "Мой Нижний Новогрод" опубликовали запись, сделанную неизвестным оператором утром 9 апреля. На записи слышно дребезжание мотора БПЛА, не слышно работы каких-то средств противовоздушной обороны. Инцидент произошел в светлое время суток. Видно, как дрон самолетного типа пролетает на высоте десятка метров над поверхностью.

Удары дронов по РФ — как выглядел БПЛА, который ударил по заводу им. Свердлова в Украину Фото: скриншот

Минобороны РФ утром 9 апреля отчиталось об отражении воздушной атаки дронов, часть из которых действительно угрожала Новгородской области. Как сообщило российское командование, удалось сбить два БПЛА. Губернатор Новгородской области Глеб Никитин в свою очередь подтвердил атаку БПЛА и добавил, что они угрожали промышленному объекту: о чем идет речь, не рассказал.

ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" — предприятие военно-промышленного комплекса РФ. В 2017 году на заводе построили автоматизированный цех, в котором наладили выпуск авиабомб весом 500 кг, свидетельствует репортаж российского телеканала. Кроме того, это единственное предприятие РФ, которое выпускает взрывчатку октоген и гексоген. Расстояние от завода до границ Украины — около 800 км, свидетельствует Google maps. При этом беспилотники беспрепятственно облетели Москву и прошли четыре области РФ — Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую.

Удары дронов по РФ — какое расстояние от завода им. Свердлова до Украины Фото: Google Maps

Удары дронов по РФ — детали

Отметим, ранее Фокус писал о предыдущем ударе дронов по"Заводу им. Свердлова". Событие произошло 20 октября 2024 года: российские власти заверили, что ничего чрезвычайного не произошло, а кадры с места событий подтвердили атаку. Источники редакции сообщили, что украинские БПЛА попали по целям и нанесли ущерб крупнейшему в РФ заводу по выпуску бомб и снарядов.

Напоминаем, 5 апреля россияне сообщили об атаке беспилотников по единственному российскому заводу, который выпускает оптоволокно. В январе Forbes проанализировало удар БПЛА по российскому НПЗ, благодаря которому РФ потеряла 5% добычи.