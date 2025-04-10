Ранок не завадив: дрони пошкодили "Завод імені Свердлова" РФ, який випускає ФАБ-500, — росЗМІ

Під час атаки безпілотників, які дістали до Новгородської області Російської Федерації, постраждав військовий об'єкт — "Завод імені Я.М. Свердлова". Місцеві жителі показали проліт БПЛА, який рухався у світлу пору доби. Завод, який вдруге потрапив під удар, займається випуском вибухівки, а також керованих авіабомб вагою 500 кг.

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Про влучання групи дронів по військовому заводу РФ у Новгородській області ідеться у Telegram-каналі росЗМІ ASTRA.

У дописі, який з'явився вдень 10 квітня, розповідається про події в ніч на 9 квітня. Згідно з даними від анонімних джерел, зграя безпілотників атакувала завод, розташований у місті Дзержинськ. Три БПЛА дістались до цілі, вибухнули та пошкодили "трубопровідну естакаду" та два цехи. Російське медіа запевняє, що жертв не було.

У мережі не відшукалось відео та фотодоказів удару БПЛА по "Заводу ім. Свердлова" у Нижньогороській області. Втім, у Telegram пабліку "Мой Нижний Новогрод" опублікували запис, зроблений невідомим оператором зранку 9 квітня. На записі чути деренчання мотора БПЛА, не чути роботи якихось засобів протиповітряної оборони. Інцидент відбувся у світлу пору доби. Бачимо, як дрон літакового типу пролітає на висоті десятка метрів над поверхнею.

Удари дронів по РФ - як виглядав БПЛА, котрий вдарив по заводу ім. Свердлова до України Фото: скриншот

Міноборони РФ зранку 9 квітня відзвітувало про відбиття повітряної атаки дронів, частина з яких дійсно загрожувала Новгородській області. Як повідомило російське командування, вдалось збити два БПЛА. Губернатор Новгородської області Глеб Нікітін своєю чергою підтвердив атаку БПЛА і додав, що вони загрожували промисловому об'єкту: про що ідеться, не розповів.

ФКП "Завод ім. Я.М. Свердлова" — підприємство військово-промислового комплексу РФ. У 2017 році на заводі збудували автоматизований цех, у якому налагодили випуск авіабомб вагою 500 кг, свідчить репортаж російського телеканалу. Крім того, це єдине підприємство РФ, яке випускає вибухівку октоген та гексоген. Відстань від заводу до кордонів України — близько 800 км, свідчить Google maps. При цьому безпілотники безперешкодно облетіли Москву та проминули чотири області РФ — Орловську, Тульську, Рязанську, Володимирську.

Удари дронів по РФ - яка відстань від заводу ім. Свердлова до України Фото: Google Maps

Удари дронів по РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про попередній удар дронів по "Заводу ім. Свердлова". Подія сталась 20 жовтня 2024 року: російська влада запевнила, що нічого надзвичайного не сталось, а кадри з місця подій підтвердили атаку. Джерела редакції повідомили, що українські БПЛА влучили по цілях і завдали шкоди найбільшому у РФ заводу з випуску бомб та снарядів.

Нагадуємо, 5 квітня росіяни повідомили про атаку безпілотників по єдиному російському заводу, який випускає оптоволокно. У січні Forbes проаналізувало удар БПЛА по російському НПЗ, завдяки якому РФ втратила 5% видобутку.