Пролетіли 800 км: один удар дронів на 5% скоротив нафтопереробний потенціал РФ, — Forbes

За словами журналістів, удари ЗСУ по приблизно 30 великих нафтопереробних заводах РФ викликали паніку в російській провоєнній блогосфері.

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Увечері у вівторок або вранці в середу, 29 січня, українські дрони завдали удару по НПЗ у районі Нижнього Новгорода, у центральній частині Росії, що за 837 км від передової в Україні. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, зазначивши, що після удару "зафіксовано потужну пожежу".

Водночас те, що сталося, вже викликало паніку в російській повоєнній блогосфері через це, а також інші нещодавні українські удари по приблизно 30 великих нафтопереробних заводах РФ, критично важливих точках у найважливішій галузі країни.

"Ще один нафтопереробний завод у вогні", — написав один блогер, засудивши явну відсутність ППО навколо стратегічних об'єктів.

Українська кампанія глибоких ударів по російських нафтових об'єктах триває вже близько двох років, але рейди цього місяця ознаменували собою значну ескалацію.

Один тільки завод у Кстово переробляв 13 млн барелів нафти на рік, що становить приблизно 5% від загального обсягу виробництва російських НПЗ. Удари по декількох інших НПЗ цього місяця могли знизити виробництво нафтопродуктів у Росії більш ніж на 10%.

НПЗ можна відремонтувати. Але Україна завжди може запустити ще більше дронів. За три роки невтомної роботи українська промисловість розробила понад десяток різних моделей ударних БПЛА великої дальності, включно з модифікованими спортивними літаками, які регулярно перевозять вибухівку на відстань до 1500 км і завдають ударів з високою точністю.

Порівняно з багатомільйонними витратами на відновлення НПЗ навіть рій дронів коштує дешево. Спортивні літаки Аеропракт A-22, які ЗСУ перетворюють на ударні безпілотники, продаються приблизно за 130 000 доларів.

Нафтові рейди — частина масштабної української стратегії, спрямованої на те, щоб позбавити Росію її основного джерела державних доходів і зупинити військову машину.

Нагадаємо, що, на думку журналіста Івана Яковини, через удар ЗСУ по заводу "Лукойлу" Росія втратить десятки мільярдів доларів.

Також повідомлялося, що танки ЗСУ тепер беруть участь у ближніх боях із російською бронетехнікою, що неможливо було уявити на початку повномасштабного вторгнення.