Пролетели 800 км: один удар дронов на 5% сократил нефтеперерабатывающий потенциал РФ, — Forbes

По словам журналистов, удары ВСУ по примерно 30 крупным нефтеперерабатывающим заводам РФ вызвали панику в российской провоенной блогосфере.

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Вечером во вторник или утром в среду, 29 января, украинские дроны нанесли удар по НПЗ в районе Нижнего Новгорода, в центральной части России, что в 837 км от передовой в Украине. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, отметив, что после удара "зафиксирован мощный пожар".

Вместе с тем произошедшее уже вызвало панику в российской провоенной блогосфере из-за этого, а также других недавних украинских ударов по примерно 30 крупным нефтеперерабатывающим заводам РФ, критически важным точкам в важнейшей отрасли страны.

"Еще один нефтеперерабатывающий завод в огне", — написал один блогер, осудив явное отсутствие ПВО вокруг стратегических объектов.

Украинская кампания глубоких ударов по российским нефтяным объектам продолжается уже около двух лет, но рейды в этом месяце ознаменовали собой значительную эскалацию.

Один только завод в Кстово перерабатывал 13 млн баррелей нефти в год, что составляет примерно 5% от общего объема производства российских НПЗ. Удары по нескольким другим НПЗ в этом месяце могли снизить производство нефтепродуктов в России более чем на 10%.

НПЗ можно отремонтировать. Но Украина всегда может запустить еще больше дронов. За три года неустанной работы украинская промышленность разработала более десятка различных моделей ударных БПЛА большой дальности, включая модифицированные спортивные самолеты, которые регулярно перевозят взрывчатку на расстояние до 1500 км и наносят удары с высокой точностью.

По сравнению с многомиллионными расходами на восстановление НПЗ даже рой дронов стоит дешево. Спортивные самолеты Аэропракт A-22, которые ВСУ превращают в ударные беспилотники, продаются примерно за 130 000 долларов.

Нефтяные рейды — часть масштабной украинской стратегии, направленной на то, чтобы лишить Россию ее основного источника государственных доходов и остановить военную машину.

Напомним, что, по мнению журналиста Ивана Яковины, из-за удара ВСУ по заводу "Лукойла" Россия потеряет десятки миллиардов долларов.

Также сообщалось, что танки ВСУ теперь участвуют в ближних боях с российской бронетехникой, что невозможно было представить в начале полномасштабного вторжения.