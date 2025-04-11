Новую тактику уже "протестировали" по Киеву: российские дроны сбрасывают "палки", которые взрываются

Украинцев предупредили о "чрезвычайно высоком" риске из-за взрывчатки, которую разбрасывают вражеские БПЛА. Время взрыва таких боеприпасов неизвестно.

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Деталями и фото 10 апреля поделились в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Шахеды" сбрасывают боеприпасы: детали

Украинцев предупредили о новой угрозе — ВС РФ начали применять беспилотники, которые разбрасывают взрывоопасные предметы. Их могут использовать для ударов по любой из областей.

"Внимательно посмотрите на фото — так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Обязательно предупредите близких. Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните 101, 102 или 112", — отметила пресс-служба.

Фото боеприпасов, которые разбрасывают российские дроны Фото: ГСЧС

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что боеприпасы, которыми враг оснащает БПЛА, похожи на трубки с квадратными насечками на корпусе. Их диаметр — примерно 5 сантиметров, а длина — 35-40 километров.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что изображенные на фото взрывоопасные предметы были изъяты в Киеве. Пресс-служба подчеркнула, что внешний вид может отличаться.

В соцсетях опубликовали дополнительное фото и передали, что эти элементы имеют признаки осколочных гранат. Визуально они похожи на черные продолговатые палки.

Фото боеприпасов, которые разбрасывают российские дроны Фото: Соцсети

"Шахеды" сбрасывают боеприпасы: что предшествовало

На портале Texty.org.ua еще в ноябре прошлого года со ссылкой на источник сообщали о такой тактике ВС РФ. Тогда речь шла о том, что российские "Шахеды" разбросали опасные боеприпасы в Сумской области.

Фото гранаты, обнаруженной на Сумщине Фото: texty.org.ua

Неназванный собеседник рассказал, что во время пролета в любом месте по маршруту БПЛА сбрасывают неустановленные боеприпасы. Военный эксперт подтвердил журналистам появление таких взрывоопасных предметов, но отмечал, что причины их действия еще устанавливаются.

В СМИ передавали, что боеприпас представляет собой осколочную гранату с замедлителем. Время взрыва — неизвестно, но два таких разорвались буквально на глазах у пиротехников. Украинцев призвали обходить предметы как на фото и ни в коем случае не брать в руки.

Граната, сброшенная с российского дрона, которая погрязла в землю Фото: texty.org.ua

Напомним, в Сумской ОВА сообщили, что российские штурмы в приграничье только за неделю стали интенсивнее на 30%. Также враг не прекращает разрушительных обстрелов, запустив по региону за семь дней более 300 КАБов.

В BBC со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ проинформировали, что Россия рассчитывает создать в Сумской области буферную зону. Враг хочет взять Сумы в окружение или полуокружение.