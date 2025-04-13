Ночная атака 55 "Шахедов": ВСУ сообщили об атаке на север, центр и юг Украины

Вооруженные силы Российской Федерации провели атаку "Шахедов", которые угрожали половине областей Украины. На севере дроны-камикадзе добрались до Киевской и Житомирской областей, в центре — Черкасской и Кировоградской, на юге — до Николаевской и Одесской. Средства противовоздушной обороны обезвредили все воздушные цели, заявили в Воздушных силах Украины.

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Отчет об атаке "Шахедов" в ночь на 13 апреля Воздушное командование опубликовало на странице Facebook.

В заметке командования указано, что ночью Украину атаковало 55 российских беспилотников. Вражеские устройства стартовали с трех разных направлений: с полигонов под Орлом, Курском, Приморско-Ахтарском. Благодаря работе средств ПВО удалось обезвредить все российские БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ:

сбили 43 дрона-камикадзе "Шахед";

локально потерянные — 12 дронов-имитаторов.

Командование Воздушными силами заявило о работе средств ПВО над областями севера, центра и юга. Других деталей российской атаки в заметке ВСУ нет.

Атака "Шахедов" — детали

В ночь на 13 апреля Воздушные силы предупредили о вылете российских дронов с востока, который произошел вечером 12 апреля около 20:30. После этого командование информировало о продвижении "Шахедов". Сначала они прошли Сумскую и Черниговскую области, затем — угрожали Киевской и Полтавской (около 21:50), добрались до Житомирской и Черкасской (23:28). В 0:16 появились сообщения о новых волнах дронов-камикадзе, которые шли с юга. Вражеские БПЛА двигались на Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области, написало командование.

Воздушные силы в серии сообщений информировали об угрозе для ряда украинских населенных пунктов и районов: для Чернигова, Борисполя, Золотоноского района Черкасской области, Обухова, Василькова, Николаева, Южного, Одессы, Черноморского, Житомира.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник утром 13 апреля подтвердил, что над регионом сбивали вражеской цели: количество не уточнил. Как сообщил чиновник, от падения обломков пострадали частные дома, хозяйственные постройки и автомобили в Бучанском и Бориспольском районах. ВСУ не допустили попадания по инфраструктурным объектам, заверил Калашник. Раненых и погибших нет, заявил он. Городской голова Киева Виталий Кличко пока не информировал о последствиях ночной атаки дронов ВС РФ.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что над регионом обезвредили пять "Шахедов". По его словам, дроны угрожали Черкасскому и Золотоноскому районам. Чиновник заверил, что не повреждены важные объекты и жертв нет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о сбитии двух российских БПЛА. Как написал чиновник, нет попадания в важные объекты и никто не пострадал.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин не информировал об атаке "Шахедов", но написал о гибели трех гражданских от атаки других средств поражения ВС РФ.

Другие руководители военных администраций не публиковали деталей о ночном ударе РФ.

Отметим, 10 апреля представитель Военно-Морской сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что в течение 17 дней так называемого "Черноморского перемирия" ВС РФ не били по портовой инфраструктуре. В то же время враг и дальше имеет семь ракетоносителей, которые могут запустить по Украине несколько десятков крылатых ракет.

Напоминаем, 11 апреля Государственная служба чрезвычайных ситуаций заявила об особом виде боеприпасов, которые разбрасывают дроны-камикадзе "Шахед" ВС РФ.