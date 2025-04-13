Нічна атака 55 "Шахедів": ЗСУ повідомили про атаку на північ, центр та південь України

Збройні сили Російської Федерації провели атаку "Шахедів", які загрожували половині областей України. На півночі дрони-камікадзе дістались до Київської та Житомирської областей, в центрі — Черкаської та Кіровоградської, на півдні — до Миколаївської та Одеської. Засоби протиповітряної оборони знешкодили усі повітряні цілі, заявили у Повітряних силах України.

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Звіт про атаку "Шахедів" в ніч на 13 квітня Повітряне командування опублікувало на сторінці Facebook.

У дописі командування вказано, що вночі Україну атакувало 55 російських безпілотників. Ворожі пристрої стартували з трьох різних напрямків: з полігонів під Орлом, Курськом, Приморсько-Ахтарськом. Завдяки роботі засобів ППО вдалось знешкодити усі російські БПЛА, повідомили в Повітряних силах ЗСУ:

збили 43 дрона-камікадзе "Шахед";

локаційно втрачені — 12 дронів-імітаторів.

Командування Повітряними силами заявило про роботу засобів ППО над областями півночі, центру та півдня. Інших деталей російської атаки у дописі ЗСУ немає.

Атака "Шахедів" — деталі

В ніч на 13 квітня Повітряні сили попередили про виліт російських дронів за сходу, який стався увечері 12 квітня близько 20:30. Після цього командування інформувало про просування "Шахедів". Спершу вони проминули Сумську та Чернігівську області, потім — загрожували Київській та Полтавській (близько 21:50), дістались до Житомирської та Черкаської (23:28). О 0:16 з'явились повідомлення про нові хвилі дронів-камікадзе, які йшли з півдня. Ворожі БПЛА рухались на Херсонську, Миколаївську та Одеську області, написало командування.

Повітряні сили у серії дописів інформувало про загрозу для низки українських населених пунктів та районів: для Чернігова, Борисполя, Золотоноського району Черкаської області, Обухова, Василькова, Миколаєва, Південного, Одеси, Чорноморського, Житомира.

Голова Київської ОВА Микола Калашник зранку 13 квітня підтвердив, що над регіоном збивали ворожій цілі: кількість не уточнив. Як повідомив посадовець, від падіння уламків постраждали приватні будинки, господарські споруди та автомобілі у Бучанському та Бориспільському районах. ЗСУ не допустили влучання по інфраструктурних об'єктах, запевнив Калашник. Поранених та загиблих немає, заявив він. Міський голова Києва Віталій Кличко поки що не інформував про наслідки нічної атаки дронів ЗС РФ.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що над регіоном знешкодили п'ять "Шахедів". З його слів, дрони загрожували Черкаському та Золотоноському районах. Чиновник запевнив, що не пошкоджено важливих об'єктів і жертв немає.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття двох російських БПЛА. Як написав посадовець, немає влучання у важливі об'єкти та ніхто не постраждав.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін не інформував про атаку "Шахедів", але написав про загибель трьох цивільних від атаки інших засобів ураження ЗС РФ.

Інші очільники військових адміністрацій не публікували деталей про нічний удар РФ.

Зазначимо, 10 квітня речник Військово-Морський сил Дмитро Плетенчук повідомив, що протягом 17 днів так званого "Чорноморського перемир'я" ЗС РФ не били по портовій інфраструктурі. Водночас ворог і далі має сім ракетоносіїв, які можуть запустити по Україні кілька десятків крилатих ракет.

Нагадуємо, 11 квітня Державна служба надзвичайних ситуацій заявила про особливий вид боєприпасів, які розкидають дрони-камікадзе "Шахед" ЗС РФ.