На SOFINS 2025 показали лазерную винтовку HELMA-LP со снайперским прицелом: как она работает

Французская компания CILAS на ежегодной выставке оружия SOFINS 2025 продемонстрировала лазерную винтовку HELMA-LP. Изобретение едва ли не в пять раз меньше образца 2024 года, как свидетельствует прошлогоднее видео компании. Разработчики пока не рассказали об особенностях прототипа, но эксперты по оружию заметили снайперский прицел, рассказало издание European Defense Review.

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Об особенностях лазерной винтовки HELMA-LP, EDR Magazine рассказало, посетив выставку SOFINS 2025 1-3 апреля 2025 года.

Лазерное оружие — предварительная модель HELMA-P от CILAS

Издание пояснило, что новый вид лазерного оружия создан на основе предыдущей модели HELMA-P, которая прошла успешное испытание ВМС Франции. На выставке эксперты рассмотрели новое изделие — HELMA-LP (LP — Laser Portable). Объясняется, что ранее общественности показали фото изделия на штативе. Но эксперты держали в руках реальный прототип и поэтому знают несколько больше, говорится в статье.

Лазерное оружие — как выглядит HELMA-LP Фото: European Defense Review / EDR Magazine

Лазерное оружие — что известно о HELMA-LP

European Defense Review озвучило некоторые характеристики лазерной винтовки HELMA-LP:

уничтожает цели на расстоянии от 300 до 500 м;

стрелок должен удерживать лазерный луч на цели от 5 до 15 с. Причина — из-за меньшей мощности, чем у HELMA-P;

время работы — 60 с;

диаметр луча на расстоянии 500 м — 20 мм.

Отдельно отмечается, что стрелок может использовать рюкзак для стабилизации прицела. Кроме того, можно применять инфракрасный или световой маркер, предусмотрели разработчики CILAS. Компания заявила, что лазерная винтовка HELMA-LP может уничтожить радиоприемники, компьютеры, экраны, электронные компоненты, оптические средства (прицелы, линзы, камеры, бронированное стекло).

Как выглядит HELMA-LP

HELMA-LP выглядит как винтовка, имеет приклад и пистолетную рукоятку. Изделие несколько похоже на полуавтоматический карабин AR-15, говорится в статье;

корпус — параллелепипед, в середине — лазерный излучатель. В передней части — оптическая система для фокусировки;

на верхней части корпуса — планки Пикатинни (специальный кронштейн для крепления дополнительных элементов);

на планке — снайперский прицел. Военные эксперты объяснили, что такого приспособления не было на предыдущей разработке;

винтовка соединена с аккумулятором, который стрелок несет в заплечном рюкзаке;

общая масса — около 15 кг;

диапазон рабочих температур от -20 до +35° градусов.

"Бесшумный и невидимый "снайперский лазер" точно поразит врага врасплох, он является абсолютно бесшумным, создавая неуверенность и психологическое давление на противника", — написало издание.

Как выяснило EDR Magazine, компания CILAS обратилась к производителям оружия с дистанционным управлением, чтобы они попробовали применить новую разработку на роботизированных платформах, наземных и надводных беспилотниках.

Отметим, в июне 2023 года Фокус писал о предшественнике лазерной винтовки — установке HELMA-P. Издание Naval News сообщило, что новый вид оружия установили на катера и применили для уничтожения оружия противника. Как выяснилось, устройство мощностью 2 кВт способно сбивать дроны на расстоянии до 1 км. Кроме того, можно поджечь корабли и антенны.

Напоминаем, в июне 2024 года HELMA-P успешно применили во время Олимпийских игр во Франции. Между тем в апреле 2025 года украинские оружейники показали собственное лазерное оружие, которое назвали "Тризуб".